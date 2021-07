Pastorello: “Lukaku? L’Inter può stare tranquilla. Qui per parlare di Keita”

"L'Inter valuterà in base alle partenze, Inzaghi lo conosce bene", le parole del procuratore.

Come è andato l’incontro?

“In realtà… Sì, certo certo. Romelu ora è in vacanza e credo si meriti le vacanze che sta facendo quindi non ci sono problemi”.

Ci può confermare che è qui per Lazaro?

“No, no. Sono qui per parlare di Keita (QUI l'indiscrezione di Fcinternews.it), per parlare della sua situazione, vediamo un po’”.