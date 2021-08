Pastoor, colui che lanciò Dumfries: “Inter, che bel colpo. Farà benissimo, è un leader”

Parla il suo allenatore allo Sparta Rotterdam: "Ha ottime qualità offensive e grandi capacità difensive e sa adattarsi a ogni situazione"

"Con Denzel Dumfries l'Inter ha fatto un bel colpo, senza dubbio. Farà benissimo, è un leader e si adatta alla grande. È veloce e si migliora continuamente". A promuovere l'acquisto del giovane esterno olandese da parte dei nerazzurri è Alex Pastoor , il tecnico che ha lanciato Dumfries allo Sparta Rotterdam. Intervistato da Sport Mediaset, Pastoor parla così di Dumfries: "È un terzino destro con incredibili potenzialità atletiche, ha un’accelerazione impressionante fino ai 40-50 metri e non molla mai un centimetro. Se cominci a guardare una partita dal 60’, non capisci se la sua squadra è in vantaggio o meno: lui sta comunque dando il 100%. È una persona gentile e simpatica e atticamente è molto intelligente: può giocare sia in una difesa a quattro, che in una a cinque".

Lo ha allenato per 70 partite: come è cambiato?

"Certamente, spesso ci sentiamo per messaggio e spero presto di venire a Milano a vederlo dal vivo con l’Inter . D’altronde dopo l’esordio a fine stagione, l’anno successivo è diventato titolare inamovibile e siamo stati promossi in Eredivisie vincendo il campionato. Il gruppo è rimasto lo stesso e ci siamo anche salvati, poi è andato all’Heerenveen".

"È una nuova esperienza, all’estero e in un paese con lingua e cultura diverse. Lui però sa adattarsi e ha impressionanti capacità di apprendimento, impara in fretta. Una delle sue doti migliori è quella di fissare degli obiettivi e fare di tutto per raggiungerli. Sbaglierà come sbagliano i giovani e i meno giovani, ma non si fa mai scoraggiare e usa gli errori per perfezionarsi".