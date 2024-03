Non si va oltre l'1-1 al Tre Fontane di Roma, dove l'Inter Primavera di Cristian Chivu non riesce a mantenere il vantaggio prima, a trovare il doppio gol dopo e si arrende ad un pareggio giusto. A sottoscrivere la rete dell’iniziale vantaggio è Spinaccé al 17esimo del primo tempo, ma i giallorossi non si arrendono e continuano a picchiare verso Raimondi, MVP dei ragazzi di Chivu. L’estremo difensore nerazzurro, subentrato improvvisamente a Calligaris, infortunatosi nel riscaldamento, si è reso protagonista di una grandissima prestazione con la quale ha tenuto più volte a galla la capolista, ma nulla può sul tiro di Pagano che sul finale del primo tempo mette in pari il risultato. Pareggio che non si evolve e tale rimane al netto delle varie occasioni create da una e dall’altra squadra con la capolista che torna però a Milano con qualche rammarico e dispiacere di troppo. Alla bella prestazione imbastita dalle due compagini fa da contraltare una pessima gestione di gara da parte di Zago che al 10’ del primo tempo nega un rigore clamoroso all’Inter e nella ripresa non convalida una rete praticamente fatta da Owusu che Marin tira fuori dalla porta senza che nessuno reclami, eccezion fatta per i nerazzurri che si sbracciano invano. Milanesi che nella capitale raccolgono un solo punto che non lascia particolarmente felici, nonostante permetta di mantenere quattro punti di vantaggio tra loro e i giallorossi.

----------

IL TABELLINO

Marcatori: 17' Spinacce (I), 45' Pagano (R).

ROMA (4-3-3): 12 Marin; 16 Mannini, 2 Plaia, 13 Keramitsis, 14 Oliveras; 30 Graziani, 37 Romano (26 Ivkovic 90'), 10 Pagano; 22 Marazzotti (9 Misitano 74'), 24 Alessio, 7 Cherubini.

A disposizione: 41 Marcaccini, 3 Ienco, 6 Chesti, 18 Nardozi, 19 D'Alessio, 21 Vetkal, 25 Reale, 29 Mlakar, 38 Della Rocca.

Allenatore: Federico Guidi.

INTER (4-3-3): 21 Raimondi; 27 Aidoo, 15 Stante, 33 Alexiou, 13 Motta (3 Cocchi 79'); 44 Akinsanmiro (14 Berenbruch 50'), 5 Bovo, 8 Di Maggio; 10 Kamate (11 Quieto 90'), 22 Spinacce (36 Lavelli 79'), 7 Owusu.

A disposizione: 12 Tommasi, 23 Maye, 26 Miconi, 28 Mazzola, 29 Diallo, 30 De Pieri, 31 Zanchetta.

Allenatore: Cristian Chivu.

Ammoniti: Owusu (I), Bovo (I), Aidoo (I), Mannini (R).

Arbitro: Zago

Assistenti: Croce-Cesarano.

---------------

RIVIVI IL LIVE DI ROMA-INTER 1-1

17' Spinacce (I), 45' Pagano (R)

96' - Non c'è più tempo: il direttore di gara fischia tre volte: Roma-Inter finisce 1-1.

95' - Zago concede un altro minuto di recupero.

95' - Intervento duro di Ivkovic a centrocampo su Di Maggio: giallo inevitabile.

93' - Colpo al volto per Di Maggio che richiede l'intervento dei medici. Gioco fermo per qualche minuto.

91' - Cambio anche per la Roma: entra Ivkovic, al posto di Romano.

90' - Decretati 5 minuti di recupero.

90' - Dentro Quieto per la volata finale, esce Kamate.

89' - Una stanca Inter tenta la ripartenza con Owusu che ruba palla a Romano. Il 7 interista però viene abbattuto da Oliveras, che finisce sul taccuino di Zago.

87' - Alexiou troppo leggero su Pagano che riesce ad evitare che la palla esca, assist per Cherubini che calcia a botta sicura trovando il piede di Raimondi a dire no.

83' - Berenbruch recupera un gran pallone, atterrando Pagano che chiedeva punizione a favore, e innesca una potenziale ripartenza della squadra ospite che l'assistente interrompe per fuorigioco di Cocchi.

83' - Scappa l'Inter con Owusu ma la Roma legge bene e devia in rimessa laterale.

82' - Mannini atterra Berenbruch, giallo per lui.

80' - Doppio cambio per l'Inter: fuori Motta e Spinaccé, al loro posto Cocchi e il prodigio classe 2006 Lavelli.

75' - Brivido pazzesco per i padroni di casa, graziati da un generoso Kamate, innescato da un cross di Motta sul quale non arriva Spinaccè e finisce ad essere impattato malissimo dal dieci di Chivu.

74' - Marazzotti lascia il campo a Misitano, una punta di peso.

71' - Aidoo ammonito per un brutto fallo ai danni di un avversario. Alexiou intanto resta a terra in area giallorossa colpito da crampi.

68' - Bello sviluppo di manovra dei nerazzurri con il triangolo Spinaccé-Kamate-Owusu: il primo serve il dieci dell'Inter che scambia, allargando per Owusu che gli rende il favore servendogli un diagonale rasoterra. Ma il nigeriano viene anticipato da Marin.

68' - Bello sviluppo di manovra dei nerazzurri con

67' - Spinaccé viene atterrato, ma Zago fischia punizione per la Roma.

66' - Tutto rientrato: il centrocampista nerazzurro rientra.

65' - Problemi per Bovo, staff medico dell'Inter in campo.

63' - Tentativo dal limite dell'area di Cherubini ma ancora un sicuro Raimondi para senza fronzoli.

62' - Cambio di Guidi: entra Vetkal, esce Graziani.

61' - Altro gran salvataggio di Raimondi che blocca facilmente un tentativo dei giallorossi.

59' - Marin spaventato dal pressing interista regala una rimessa laterale. Sugli sviluppi per poco Keramitsis non causa un autogol per fermare Spinaccè.

56' - Espulso per proteste il team manager dell'Inter Cattaneo.

56' - Gol a quanto pare negato clamorosamente all'Inter. Azione manovrata da un ottimo Kamate che fa tutto benissimo, dribbla gli avversari e di forza mette in mezzo un gran pallone che Spinaccé liscia, lasciando sfilare verso Owusu che calcia dalla distanza. Dopo due rimpalli sulla difesa romanista Marin sembra allontanare la palla quando ha già varcato la linea di porta. Ma né arbitro né assistente sono di questo avviso.

52' - Azione flipperata e confusa dell'Inter che non trova però la conclusione.

50' - Primo cambio della partita operato da Chivu: fuori Akinsanmiro, dentro Berenbruch.

49' - L'Inter risponde ribaltando l'azione e guadagna un corner.

48' - Roma subito pericolosa con un gran pallone dalla distanza verso Graziani che però era avanti rispetto alla linea difensiva: si alza la bandierina.

46' - Riparte Roma-Inter.

----------------

Primi quarantasette minuti che si chiudono in equilibrio dopo il vantaggio firmato da Spinaccé al 17esimo, vantaggio recuperato da Pagano sul finale del primo tempo, gol che rimette in pari un risultato che fotografa fedelmente l'andamento delle due squadre in questa prima frazione di gioco. Nerazzurri spesso ingabbiati dai padroni di casa, che spaziano meglio degli uomini di Chivu trovando più facilmente la via verso la porta quindi la conclusione. Migliore degli ospiti, fino a questo momento, non a caso, Raimondi.

47' - Al termine dei due minuti di recupero, Zago fischia due volte: squadre negli spogliatoi sull'1-1.

47' pt - Altro bel cross di Motta, Owusu prova il tiro a girare ma trova Marin attento.

GOL DI PAGANO - Stavolta Raimondi non può fare il miracolo sul colpo di testa di Pagano che corregge in porta il cross di Graziani. Il portiere nerazzurro ci arriva ma non evita che la palla varchi la linea.

45' - GOL della ROMA: padroni di casa che mettono in pari il risultato con Pagano.

42' - Raimondi mette le ali e vola a respingere un tiro potente e velenoso di Cherubini da fuori area.

40' - Brutto testa a testa tra Kamate e Cherubini, Zago ammonisce entrambi.

39' - Olivera scarica verso il Keramitsis che mette in mezzo un pallone pericolosissimo sul quale impatta Alessio, anticipato da Alexiou che devia in corner.

38'- Buona gestione palla dell’Inter che pian piano guadagna campo fino a presentarsi dalle parti di Marin, ma la conclusione di Akinsamiro non impensierisce i padroni di casa.

34' - Affondo di Mannini che va a fare sportellate con Motta in area, poi calcia sull'esterno della rete.

34' - Spinge tantissimo la squadra di casa che mette ancora in difficoltà l'Inter, ancora una volta lesta a murare le incursioni dei giallorossi.

30' - Angolo battuto velocemente da Marazzotti, sul tentativo di tap-in l’Inter salva ma i padroni di casa reclamano un tocco di mano di Akinsamiro. Tocco che secondo il direttore di gara non c’è: la gara prosegue sull’1-0.

28' - Grandissima occasione della Roma che ha preso le misure a dovere sull'Inter, ma trova un immenso Raimondi ancora decisivo che salva due volte prima su Romano, poi sul tentativo di tap in di Marazzotti.

26' - Altro giallo per l'Inter: Zago iscrive Bovo sul taccuino dei cattivi

25' - Roma che insiste: ci prova Pellegrini a ridosso dell'area palla alta

23' - Pagano mette in mezzo un pallone rimasto a metà tra il cross e il tiro, traversone che Raimondi respinge con estrema semplicità. Ribatte al volo Romano ma non inquadra la porta: pallone sul fondo.

21' - La Roma cerca subito la reazione e tenta l'impostazione di manovra, ma Mannini ferma fallosamente Owusu atterrandolo, Zago si limita a redarguire verbalmente il giocatore di Guidi.

GOL di SPINACCE - Azione molto bella dell'Inter, Owusu dialoga con Motta che trova il cross sul quale Spinaccè salta più in alto di tutti e mette la palla dove Marin non può arrivare

17' - CHE GOL DELL'INTER!! SPINACCÈ PORTA AVANTI I NERAZZURRI!!

14' - Primo giallo del match per Owusu che ferma, in ritardo, Mannini: Zago estrae un cartellino generoso.

10' - Prima chance per l'Inter: Raimondi imbecca Owusu che si muove bene in area giallorossa poi appoggia per Motta che trova una deviazione in corner. Forti proteste dell'Inter per un fallo di mano non ravvisato dall'arbitro ma a prima vista apparso netto.

8' - I nerazzurri intercettano il pallone spezzando il ritmo dei giallorossi, Bovo tenta d'impostare un'azione offensiva, ma si alza la bandierina: Di Maggio era in offside.

7' - Giropalla gestito bene dai padroni di casa che cercano di tenere il pallino del gioco.

4' - Primo fallo della partita, con Spinacce che atterra un avversario e riceve il primo richiamo del direttore di gara.

2' - I padroni di casa partono forti, cercando immediatamente la verticalizzazione.

13.02 - Fischietto in bocca per Zago: comincia Roma-Inter.

13.01 - Le squadre entrano in campo.

12.50 - Problemi riscontrati durante il riscaldamento per Calligaris che dà forfait: al suo posto Raimondi. In panchina va Tommasi.

Dopo il 2-2 casalingo con la Juventus, e la vittoria per 6-1 della Roma contro la Fiorentina, risultato che ha permesso ai capitolini di accorciare le distanze sui nerazzurrini andando a -4, l'Inter Primavera riparte proprio dalla Capitale, nello scontro diretto con i ragazzi di Federico Guidi che puntano a mettersi a stretto contatto con la capolista in classifica, attualmente a 50 punti. Di seguito le formazioni ufficiali dei due allenatori per la sfida valida per la 26esima giornata di Primavera 1 con Chivu che porta in panchina Lavelli, il bomber della selezione Under-18 da 16 gol in 19 partite.

ROMA (4-3-3): 12 Marin; 16 Mannini, 2 Plaia, 13 Keramitsis, 14 Oliveras; 30 Graziani, 37 Romano, 10 Pagano; 22 Marazzotti, 24 Alessio, 7 Cherubini. A disposizione: 41 Marcaccini, 3 Ienco, 6 Chesti, 9 Misitano, 18 Nardozi, 19 D'Alessio, 21 Vetkal, 25 Reale, 26 Ivkovic, 29 Mlakar, 38 Della Rocca. Allenatore: Federico Guidi.

INTER (4-3-3): 1 Calligaris; 27 Aidoo, 15 Stante, 33 Alexiou, 13 Motta; 44 Akinsanmiro, 5 Bovo, 8 Di Maggio; 10 Kamate, 22 Spinacce, 7 Owusu.

A disposizione: 21 Raimondi, 3 Cocchi, 11 Quieto, 14 Berenbruch, 23 Maye, 26 Miconi, 28 Mazzola, 29 Diallo, 30 De Pieri, 31 Zanchetta, 36 Lavelli. Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Zago

Assistenti: Croce-Cesarano.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!