Pagliuca nella Inter Hall of Fame: “Un onore essere scelto dai tifosi nerazzurri”

L'ex numero uno: "Impossibile non ricordare la Uefa 1998. Peccato per il campionato, ma sappiamo come andarono le cose"

Gianluca Pagliuca è la prima, nuova new entry ufficiale nella Hall of Fame dell'Inter. Il portiere, che ha indossato la maglia nerazzurra dal 1994 al 1999, succede così a Walter Zenga, Francesco Toldo e Julio Cesar tra i numeri uno che hanno acquisito il diritto ad entrare nell'albo delle leggende interiste. Il sito ufficiale dell'Inter riporta le sue parole: "Sono davvero orgoglioso e fiero di entrare nella Hall of Fame dell'Inter. Essere scelto dai tifosi nerazzurri è per me un onore e testimonia quanto di buono fatto in quei cinque meravigliosi anni con la maglia dell'Inter. Li ringrazio e li porto nel cuore. Se riguardo indietro i ricordi sono tanti, ma è impossibile non ricordare la Coppa Uefa 1998, arrivata al termine di una cavalcata strepitosa, con anche partite complicate e rimonte incredibili. Fu un trionfo. Quel giorno a Parigi ero capitano, in quanto lo Zio Giuseppe Bergomi era infortunato: alzammo la coppa insieme, un ricordo unico. Nella gioia di un'avventura stupenda resta sempre il rammarico per quel campionato che non siamo riusciti a vincere, e sappiamo bene come andarono le cose. Peccato perché sarebbe stata una doppietta davvero importante. Vincono però i pensieri positivi, come quello dei derby di campionato: 4 vinti e 6 pareggiati, sempre con mie grandi parate, bellissimo".