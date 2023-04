Ovunque è concesso esultare, ovunque a venire condannato dovrebbe essere il carnefice e mai la vittima. A Torino evidentemente no, ma il problema stavolta non è certo Torino, ma l’Italia, dove "il razzismo è il problema più grosso che abbiamo negli stadi - per ricalcare le parole di solo qualche giorno fa dell’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo -. E questo non si combatte solo con le iniziative o le campagne, che comunque continueremo a presentare e a fare, ma lo si combatte realmente con l’appoggio delle istituzioni e con un approccio serio, e noi su questo siamo seri".

Una domanda che sorge lecita, non senza un pizzico di sottofondo provocatorio seppur sia meglio evitarle le 'provocazioni', è: che decisione prenderà il giudice sportivo Mastrandrea dinnanzi all’eventuale ricorso dell’Inter nei confronti della squalifica inflitta ieri a Lukaku? Portiamo, velocemente, indietro il nastro, fingendo che sia necessario. Durante l’atto primo del derby d’Italia di Coppa Italia andato in scena ieri allo Stadium, l’attaccante nerazzurro Romelu Lukaku segna il gol del pari su rigore ed esulta con tanto di dito sulle labbra e un inequivocabile labiale che recitava un ‘muti’ di liberazione rivolto a quei tifosi che per buona parte della sua gara gli hanno amorevolmente indirizzato i soliti beceri insulti razzisti verso cui ha sempre palesato irritazione e disgusto. Memorabile fu il primo gesto di stizza, all’appena seconda partita in Italia dopo il trasferimento dallo United, che rivolse ai tifosi cagliaritani in quel lontano settembre 2019. Gesto che però era stato minimizzato dallo stesso Giudice sportivo successivamente definendo gli ululati dell’Unipol Arena "versi da parte di singoli spettatori non intesi come discriminatori, a causa dei fischi e delle urla" degli altri spettatori, come a dire ’se vi insultano, urlate più forte così da non sentire gli ingiuri’, altresì parafrasabile con: 'Se chiudi gli occhi, il problema non esiste'.

Certamente da quel lontano 2019 le cose saranno anche cambiate... Altrove. Non qui. Non Italia, dove tutto è lecito finché non si tratta d'essere civili e dove tutto sembra essere il prodotto di una candid camera, e il provvedimento di Massa preso ieri sera nei confronti di Lukaku ne è l'emblema schiacciante. Ammonizione per 'esultanza polemica', doppio giallo e dritto a salutare la gara di ritorno ma nessun cenno di dissenso nei confronti dei tifosi che avevano fatto di Big Rom un bersaglio. Provvedimento disciplinare, tra l'altro sconosciuto alle cronache nostrane, e ampiamente avallato altrove come testimonia l'ultima esultanza del belga, analoga a quella esibita ieri allo Stadium, avvenuta qualche giorno fa con la Nazionale.

Polemica di che? È vero, il regolamento parla chiaro: "I calciatori possono festeggiare la segnatura di una rete, ma tale festeggiamento non deve essere eccessivo; ˆ[...] Un calciatore deve essere ammonito, anche se la rete non viene convalidata, se: - si avvicina agli spettatori in modo tale da causare problemi di sicurezza e/o per l'incolumità e/o si arrampica sulla recinzione; - agisce in un modo provocatorio o derisorio; - si copre la testa o Il volto con una maschera o altro oggetto similare; - si toglie la maglia o copre la testa con la maglia". Eppure negli anni di esultanze polemiche, provocatorie e spesso neanche troppo ortodosse ne abbiamo viste a bizzeffe, dall'ultima di Leao fino alle orecchie di Icardi, in principio rivolte ai doriani per un 'non vi sento, urlate più forte', senza dimenticare il gesto dell'ombrello dell'allenatore del West Ham Moyes contro il City o lo 'sciacquatevi la bocca' proprio dello juventino Leonardo Bonucci che alla battaglia contro il razzismo dell'ex compagno di squadra Blaise Matuidi, vittima in un Cagliari-Juve insieme a Moise Kean di attacchi della stessa natura, minimizzò il tutto con una democratica spartizione di colpe tra vittime e carnefici. Stile egregiamente ricalcato dall'oggi capitano della squadra di Allegri (vice proprio a Bonucci) che a fine match a Mediaset ha parlato di espulsione corretta perché "Lukaku ha segnato, ha zittito la nostra curva. Parliamo di una semifinale di Coppa Italia, non una partita normale, dove c'è rivalità. Il rispetto deve stare al primo posto, ma è normale che succedano queste cose".