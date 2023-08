E' stato già dipinto come l'anno del loro duello a suon di gol, e né l'uno né l'altro si sono fatti attendere: Victor Osimhen segna due gol al Frosinone e allora Lautaro Martinez decide di replicare di par suo realizzando la doppietta con la quale l'Inter riesce a domare il Monza, spezzando un tabù che era costato cinque punti su sei la scorsa stagione. Prova convincente, al netto di una condizione ancora da rifinire e da un match dove il caldo è stato padrone. Con un gol per tempo, il primo su assist di Denzel Dumfries l'altro a capitalizzare una bella giocata di Marko Arnautovic, l'argentino mette i sigilli ad un match che la squadra di Simone Inzaghi ha tenuto saldamente in pugno rischiando poco e niente. Buoni segnali da parte di tutti, anche dai subentranti. Il mister può sicuramente sorridere, la tradizione vincente della prima è stata rispettata.

IL TABELLINO

INTER-MONZA 2-0

MARCATORE: 8', 76' Lautaro Martinez

INTER: 1 Sommer; 36 Darmian (84' 31 Bisseck), 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries (68' 7 Cuadrado), 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (68' 30 Carlos Augusto); 9 Thuram (67' 8 Arnautovic), 10 Lautaro Martinez (80' 16 Frattesi).

In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 11 Correa, 21 Asllani, 44 Stabile, 50 A. Stankovic.

Allenatore: Simone Inzaghi.

MONZA: 16 Di Gregorio; 33 D'Ambrosio (71' 13 Pedro Pereira), 22 Pablo Mari, 5 Caldirola; 84 Ciurria, 6 Gagliardini (71' 7 Machin, 32 Pessina, 77 Kyriakoupoulos (85' 21 V. Carboni); 28 Colpani (61' 19 Birindelli), 10 Caprari; 24 Maric (61' 47 Mota Carvalho).

In panchina: 23 Sorrentino, 66 Gori,11 F. Carboni, 37 Petagna, 38 Bondo, 44 A. Carboni, 46 Cittadini, 80 Vignato.

Allenatore: Raffaele Palladino.

Arbitro: Colombo. Assistenti: Baccini - Capaldo. Quarto ufficiale: Mariani. VAR: Nasca. Assistente VAR: Paterna.

Note

Spettatori: 72.509

Ammoniti: Lautaro Martinez (I), Caldirola (M)

Corner: 8-3

Recupero: 1°T 3', 2°T 6'.

RIVIVI IL LIVE

96' - ED E' FINITAAAAA!! L'INTER BATTE 2-0 IL MONZA, DECIDE LA DOPPIETTA DI LAUTARO MARTINEZ!!

96' - Sommer chiude bene sul tiro di Caprari che aveva saltato Bisseck, poi Carboni manda in curva.

94' - Valentin Carboni punta Bisseck poi scarica a Caprari, il cui tiro finisce abbondantemente alto.

93' - Nerazzurri che ormai viaggiano a velocità di crociera verso il traguardo, Caldirola ferma Arnautovic servito da Barella.

90' - Mkhitaryan affonda poi preferisce servire Frattesi che però viene anticipato.

90' - Saranno sei i minuti di recupero. Gran palla di Barella per Arnautovic che però non ha un controllo felice.

89' - Tacco di Arnautovic che lancia Carlos Augusto, il brasiliano entra in area e prova l'appoggio per Mkhitaryan, provvidenziale l'intervento di un difensore.

88' - Svetta Carlos Augusto sul corner, palla fuori non di molto.

87' - Cuadrado guadagna un corner, mentre a San Siro è partito lo spettacolo di luci.

85' - Spazio anche per Valentin Carboni nel Monza, fuori Kyriakopoulos.

84' - Ultimo cambio per l'Inter: esce Darmian, al suo posto Bisseck.

83' - Tentativo di filtrante per Mota, De Vrij spazza l'area.

81' - Colpo di testa innocuo di Dany Mota, Sommer para in presa alta.

79' - Esce proprio Lautaro Martinez, al suo posto Frattesi

IL GOL DI LAUTARO: Mkhitaryan apre per Arnautovic, che fa un doppio passo, guadagna il fondo e mette in mezzo. Sul secondo palo è pronto Lautaro che in scivolata insacca a porta vuota.

76' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!! LAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAROOOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZZ!!!

74' - Punizione di Carlos Augusto, Arnautovic mette in mezzo di testa ma era in fuorigioco.

73' - Punizione per l'Inter ma prima cooling break.

72' - Cuadrado punta Kyriakopoulos poi scarica per Calhanoglu il cui tiro viene murato.

70' - Nuovi cambi per il Monza: esce tra gli applausi D'Ambrosio, dentro Pedro Pereira. Machin per Gagliardini.

67' - Primi cambi per l'Inter: tocca a Carlos Augusto e Cuadrado, fuori Dumfries e Dimarco. In campo anche Arnautovic per Thuram. Fischi per il colombiano.

66' - Altra accelerata dell'Inter, Dimarco calcia fuori da buona posizione.

66' - Strappo di Dumfries che si invola sulla destra e mette in mezzo per Thuram che per pochissimo manca l'appuntamento col pallone.

65' - Birindelli punta Dimarco e calcia, palla alta senza che Sommer metta la mano.

62' - Lautaro raccoglie palla a ridosso dell'area, poi prova il tiro a giro ma alle buone intenzioni non seguono fatti concreti. Palla fuori.

61' - Doppio cambio nel Monza: Dany Mota e Birindelli rilevano Maric e Colpani che ha accusato un problema fisico.

60' - Prova Calhanoglu, palla che non scende e finisce fuori.

58' - Thuram guadagna una punizione molto interessante al limite dell'area, fallo di D'Ambrosio. Nel Monza pronto a entrare Dany Mota.

57' - Prova il cross Ciurria, Mkhitaryan manda in fallo laterale.

56' - Piccolo imbarazzo in area brianzola, rimedia Di Gregorio prima su Lautaro aiutando Pablo Marì su Thuram.

53' - Dumfries viene lanciato bene e prova a servire Mkhitaryan, fermato da Ciurria. Poi l'Inter recupera il pallone, Dimarco prende la mira e calcia mandando alto di poco.

49' - Altro affondo sulla destra di Colpani, Sommer ritrae la mano e Darmian manda fuori.

48' - Calhanoglu si immola sulla conclusione a botta sicura di Kyriakopoulos, dopo che Sommer aveva messo la mano su un cross di Ciurria.

47' - Cross di Barella che diventa un tiro che si spegne sulla parte alta della porta.

----

21.52 - Calcio d'inizio della ripresa per l'Inter: PARTITI!

21.51 - Squadre che rientrano, Darmian forse dà qualche preoccupazione anche se il giocatore fa capire di voler continuare.

21.49 - Indicazioni di Farris per Bisseck e Carlos Augusto. I due nuovi acquisti pronti probabilmente a entrare.

21.47 - Sono 72.509 gli spettatori presenti, per il primo tutto esaurito stagionale.

----

49' pt - Ultima azione del Monza, Colpani serve Ciurria che calibra male il tiro. Dopodiché, Colombo fischia la fine del primo tempo: Inter avanti per 1-0 al riposo, decide sin qui Lautaro Martinez.

46' pt - Thuram riesce a tenere un pallone in campo e punta D'Ambrosio, bravo ad ostacolarlo e guadagnare rinvio dal fondo.

45' - Ci saranno tre minuti di recupero.

44' - Ciurria prende il tempo a Dimarco e salta, non arrivando però sul pallone crossato dalla sinistra.

43' - Sbaglia Lautaro, Caprari si accentra e calcia. Bastoni mura col corpo. Poi l'Inter si riporta in avanti, Dimarco calcia debolmente non impensierendo Di Gregorio.

41' - Caldirola atterra Lautaro da dietro, giallo per l'ex capitano della Primavera nerazzurra.

40' - Fallo di De Vrij su Maric, Inzaghi protesta.

38' - Dumfries prende la linea di fondo dopo un'esitazione e crossa, Di Gregorio e Caldirola mandano in corner. Protesta Lautaro forse per un fallo in area di D'Ambrosio.

36' - Palla bellissima per Lautaro, che però è troppo indietro e non arriva sulla sfera.

35' - Mkhitaryan prova a lanciare Dumfries che però nel tentativo di ostacolare Pessina perde l'equilibrio e scivola.

32' - Rischia D'Ambrosio su Mkhitaryan, Di Gregorio rimedia. Poi Lautaro atterra Gagliardini e Colombo lo ammonisce. L'argentino non ci sta più di tanto.

30' - Dumfrires e Darmian fermano bene Kyriakopoulos che si era avvicinato all'area. Ripartenza a valanga dell'Inter con Thuram che trascina quattro compagni, palla di Mkhitaryan per Dimarco che manda fuori.

28' - Si ricomincia ed è subito Inter: cross di Dimarco, D'Ambrosio in corner. Sugli sviluppi Lautaro calcia alto tirando al volo.

26' - Cooling break a San Siro.

25' - Sulla punizione, Dimarco prova la volée mandando fuori. Era però tutto fermo per fuorigioco.

25' - Fallo su Thuram lanciato in avanti di Pablo Marì: forse poteva starci il giallo.

24' - Maric non arriva bene sul cross di D'Ambrosio e manda a lato.

23' - Ancora Barella arriva sull'assist di Dumfries e manda alle stelle, Lautaro ha qualcosa da dirgli.

22' - Prima chiamata per Sommer, pronto sul tiro velleitario di Gagliardini.

21' - Rischia l'Inter: Caprari scambia con Colpani e mette in mezzo all'area dove però non c'è nessuno.

20' - Dumfries salta due piani sopra tutti sul corner, palla a Barella che manda altissimo.

19' - Splendida giocata di prima Dimarco-Thuram-Bastoni, Caldirola manda in corner sul tentativo di cross.

18' - Colpani anima del Monza, con la sua velocità causa qualche grattacapo.

16' - Brutto fallo da dietro di Colpani su Mkhitaryan, Colombo fischia la punizione.

15' - Bravissimo Lautaro a farsi trovare tra le linee e allargare per Dimarco, D'Ambrosio anticipa il cross per Thuram.

14' - Colpani si mangia tutto il prato e prova a colpire in ripartenza, tiro dalla distanza ribattuto da De Vrij.

13' - Thuram folgora San Siro con uno splendido recupero a servire Mkhitaryan, il cui cross viene rimpallato dalla difesa.

12' - Scossa Monza: tiro di Kyriakopoulos deviato in corner da Dumfries.

11' - Ciurria prova a mettere in mezzo, De Vrij manda in fallo laterale. Scontro Pessina-Lautaro che poi battibeccano, Colombo li redarguisce.

IL GOL DI LAUTARO: Altro recupero a metà campo dell'Inter, Barella apre in maniera fantascientifica per Dumfries bravo a trovare Lautaro in area. Pablo Marì non capisce le intenzioni del capitano che da ottima posizione non perdona. Primo gol alla prima partita.

8' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRR!! LAUTAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOOOO MAAAAAAAARTIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEZZZZZZZZZ!!

7' - Lautaro ostacolato da Caldirola che manda in corner, bella combinazione con Dimarco dopo recupero di Bastoni.

6' - Mkhitaryan! Prima occasione Inter con l'armeno che raccoglie un pallone respinto dalla difesa su tiro di Thuram e calcia alto tirando quasi di punta.

5' - Adesso è il Monza che controlla la palla, per poi perderla malamente mandandola sul fondo.

3' - Primo pallone per Thuram, bella giocata su Dumfries e applausi.

1' - Bella chiusura di Darmian su Caprari. Dalla Nord uno striscione per la società: "Rispetto per gli interisti".

----

20.46 - Calcio d'inizio del match per il Monza: PARTITI!

20.45 - Minuto di raccoglimento per Carlo Mazzone.

20.43 - Lautaro e Pessina davanti a Colombo per il sorteggio.

20.42 - Le squadre entrano in campo per il pre-partita

20.38 - Riscaldamento completato, fra pochi minuti ci sarà il calcio d'inizio.

----

