Benjamin Moukandjo ha intervistato per BeIN Sports André Onana, portiere dell'Inter, per raccogliere i suoi pensieri, i suoi racconti, ma soprattutto le sue ambizioni con la maglia nerazzurra. Ecco alcuni dei passaggi più importanti dell'intervista con il camerunese.

Sei del 1996, quindi sei ancora abbastanza giovane. Ti ricordi i tuoi primi passi nel mondo del calcio?

“Sì, ma non del tutto. All’inizio facevo il difensore centrale o il centrocampista, non ero portiere; accompagnavo mio fratello che invece faceva già il portiere. Giocavo per puro divertimento, non per ambizione; di certo non avrei mai potuto immaginare che avrei avuto questa carriera. Ma grazie a Dio ormai il cammino è fatto”.

Ma come mai hai deciso di diventare portiere?

“Quando si è piccoli, nessuno vuole stare in porta; di solito ci va il più scarso. Io mi consideravo un buon giocatore di campo, ma è stato mio fratello che mi ha dato la voglia”.

Dal Camerun sei poi arrivato alla Masia, il centro sportivo delle giovanili del Barcellona:

“Quando ho deciso di prendere questa strada con la mia famiglia, ho fatto di tutto per andare lì. Oggi il tempo mi ha dato ragione, però è stato molto difficile per me e per la mia famiglia; per mia madre che vedeva partire il suo ragazzo, per me che sono andato in un posto nuovo dove non conoscevo nessuno e non parlavo la lingua. Partire dal Camerun, dove comunque mi trovavo nella migliore accademia del Paese per Barcellona è stata una decisione incredibile, di sicuro la più importante della mia carriera. Nuovo Paese, nuova cultura, nuova gente intorno a me; non capivo nulla ma ho dovuto ambientarmi subito e fare il mio cammino. È stato il top, ma inizialmente è stato complicato. Ho dovuto prendere decisioni difficili per fare la mia carriera”.

Come quella di lasciare il Barça per l’Ajax?

“Sì, perché il Barcellona ero comunque considerato il portiere più promettente di tutta la Masia. Andoni Zubizarreta, col quale avevo buoni rapporti, diceva che sarei stato l’erede di Victor Valdes. Ma quando arrivano Marc-André ter Stegen e Claudio Bravo, capisci che non sarebbe stata proprio così. Quindi, a 18 anni ho capito che sarebbe stato meglio andare via, in un gruppo che mi avrebbe permesso di integrarmi al meglio nel calcio professionistico. All’Ajax ero già dentro un gruppo, potevo avere subito la possibilità di dimostrare le mie doti e giocare”.

Nel 2019 l’Ajax è protagonista di un cammino strepitoso in Champions League, dove arriva in semifinale. Una cosa storica per te.

“Un lavoro che parte dal 2015, il gruppo era quello che aveva già disputato la finale di Europa League contro il Manchester United. Era un gruppo che si conosceva già, che non aveva pressioni di sorta e aveva piacere nel giocare. Col Tottenham, in quella semifinale, abbiamo peccato di inesperienza. Ma quella stagione per me è stata davvero top”.