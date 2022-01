Onana: “Il 2021 è stato difficile, meglio non parlarne. Adesso sono al 150%”

Il portiere del Camerun parla dell'esordio in salita in Coppa d'Africa: "Il gol subito una mia responsabilità"

Inizio di Coppa d'Africa in salita per Andre Onana, autore di un errore evidente in uscita che è costato un gol nell'esordio comunque vincente dei padroni di casa del Camerun sul Burkina Faso. "A volte sei un secondo in ritardo, non sai se stare in porta o meno, ma qui ho deciso di uscire - ha detto il portiere dell'Ajax, promesso sposo dell'Inter, a ESPN -. Ho preso una botta al petto, ma questo gol subito è una mia responsabilità. Forse non ho preso la decisione migliore, devo imparare gli errori. Tutti devono ammettere i propri errori, io come tutti gli altri".