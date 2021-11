Onana: “Forse per me è arrivato il momento di andarmene dall’Ajax”

La convinzione: "Ho dato tutto fornendo sempre il meglio di me stesso"

Il portiere dell'Ajax Onana ha fatto quest'oggi l'esordio in stagione. Poi, al termine del successo sul campo del Besiktas che ha permesso alla truppa di Ten Haag di mantenere la scia del punteggio pieno, ha commentato il possibile addio dalla formazione olandese: "Quando apri una porta - spiega l'estremo difensore, come riporta VoetbalPrimeur - devi chiuderla. Forse per me è arrivato il momento di andare. Ho fatto di tutto per questo club. Ho dato tutto fornendo sempre il meglio di me stesso".