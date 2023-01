A margine della vittoria di ieri sera contro il Napoli, l'estremo difensore dell'Inter, Andre Onana ha risposto anche a Sportmediaset incitando la squadra con parole di fiducia non indifferenti: "Con questa squadra, con il lavoro che stiamo facendo, se continuiamo a lavorare così dobbiamo crederci non solamente per lo scudetto. Dobbiamo puntare a tutto, alla Coppa italia, alla Champions... perché questa squadra ha grandissimi giocatori. Io credo che dobbiamo sognare perché si possono fare grandi cose quest'anno".

