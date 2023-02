A che punto è il progetto di realizzazione del nuovo stadio di Milano? L'ultimo ad esprimersi sull'argomento è il sindaco del capoluogo lombardo, Giuseppe Sala , intercettato a margine del sopralluogo ai cantieri del villaggio olimpico: "Noi quello che dobbiamo fare continueremo a farlo, ho incontrato a un evento pubblico la nuova sovrintendente (Emanuela Carpani, ndr) che mi ha chiesto un po’ di giorni per entrare nel ruolo e poi la incontrerò".

"Rimane da capire come la soprintendenza intende muoversi sul vincolo, per il resto noi comunque andremo avanti con il progetto autorizzativo", ha poi aggiunto, come raccolto da Calcioefinanza.it.

