Nonostante il recente incontro con il Comune di Milano, il Milan e WeBuild in merito alla ristrutturazione di San Siro, l'Inter può accelerare sul progetto del nuovo stadio a Rozzano. Come riferisce Calcio e Finanza, infatti, nei giorni scorsi è stato pubblicato l’avviso di "approvazione definitiva e deposito degli atti costituenti la variante generale al piano di governo del territorio (PGT)" del Comune di Rozzano sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Nel testo, datato 6 marzo, si legge anche che "gli atti assumono efficacia dalla data della presente pubblicazione".

Un tema che riguarda anche il progetto per il nuovo impianto nerazzurro dal momento in cui, negli scorsi mesi, è stata inserita una modifica al PGT proprio sulla questione del nuovo stadio su esplicita richiesta di Infrafin, la società di proprietà del gruppo Cabassi che possiede i terreni di Rozzano e che ha concesso l’esclusiva sui terreni alla società di Viale della Liberazione fino ad aprile (anche se resta in piedi la possibilità di una proroga). La richiesta, nello specifico, era di inserire tra i servizi che potranno essere svolti sull’area quelli "culturali, per lo sport e il tempo libero: servizi, attrezzature e impianti destinati allo svolgimento di attività ricreative, culturali, sportive e di intrattenimento", con la precisazione su "arene, stadi e strutture di intrattenimento".

"Nelle destinazioni d’uso complementari a Servizi pubblici/di interesse pubblico o generale sono ricomprese anche le arene, gli stadi, le strutture di intrattenimento, anche di rilevanza comunale e/o metropolitana" recita il testo, ora diventato effettivo dopo che lo scorso ottobre la richiesta era stata accolta con 14 voti favorevoli e un solo astenuto in Consiglio Comunale a Rozzano.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!