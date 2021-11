Nuovo San Siro, dalla Giunta arriva l’ok: confermato il pubblico interesse

C'è la svolta sul nuovo stadio di Inter e Milan: da Palazzo Marino vengono poste tre condizioni per la messa in atto del progetto

A poche ore dal Derby di Milano, Inter e Milan possono festeggiare un importante passo per la costruzione del Nuovo San Siro. La Giunta del Comune di Milano ha infatti approvato la delibera di conferma della dichiarazione di pubblico interesse per il nuovo stadio impianto studiato dai due club, a cui sono state poste tre condizioni da mettere in atto nei prossimi passi del progetto: