Nuovo regional partner per l’Inter in Asia: accordo con AOA Sports, brand del betting

L'azienda è già partner in Spagna dell'Athletic Bilbao

L'Inter aggiunge un nuovo Regional Partner per il continente asiatico: c'è infatti l'accordo con AOA Sports, società attiva in particolare nel mondo del gaming, delle scommesse e delle lotterie, già partner in Spagna dell'Athletic Bilbao. Sul sito ufficiale del gruppo, campeggia una gigantografia con i volti di alcuni dei giocatori della formazione nerazzurra.