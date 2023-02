L'ECA ha confermato la sua forte opposizione alla Superlega, nelle ore in cui Bernd Reichart, CEO di A22 Sports, la società che muove i fili del progetto 2.0 della Super League, ha illustrato il decalogo alla base del nuovo torneo. "L'ECA prende atto dell'ultimo dispaccio dalla realtà alternativa di A22 - l'incipit della nota ufficiale pubblicata dall'associazione dei club europei guidata da Nasser Al-Khelaifi -. Tuttavia, nel mondo reale, questa idea rimaneggiata è già stata proposta, discussa e completamente respinta da tutte le parti interessate nel 2019. Questo è solo un altro tentativo deliberatamente distorto e fuorviante di destabilizzare il lavoro costruttivo attualmente in corso tra le vere parti interessate del calcio per far progredire le cose nel migliore interesse generale del calcio europeo per club.

In qualità di unica organizzazione riconosciuta dalla FIFA e dalla UEFA che rappresenta i club a livello europeo e internazionale e unico organismo attraverso il quale i club hanno una reale rappresentanza nel loro processo decisionale, ECA ribadisce la sua opposizione di lunga data alla Super League europea e a qualsiasi progetto separatista.