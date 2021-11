Nunziatini: “Mio gol al Real ha dato fiducia per vincere le altre di Youth League”

Le parole del centrocampista nerazzurro dopo la vittoria di oggi contro lo Shakhtar che vale almeno lo spareggio per gli ottavi di Youth League

"La differenza di rendimento tra campionato e Youth League è data dal fatto che probabilmente in Europa, in un torneo così bello e importante, c’è sempre uno stimolo in più che viene da dentro in tutta la squadra e poi perché tutte le squadre in Europa vengono a prenderci in maniera diversa e sono gare totalmente diverse rispetto al campionato italiano e riusciamo ad affrontarle meglio. Ma questo non significa che in campionato stiamo facendo male".