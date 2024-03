Non bastano orgoglio, voglia e grinta alla squadra di Cristian Chivu: l'Inter allo Sciorba di Genova non riesce ad andare oltre l'1-1. Ad Arbiscello risponde un ottimo Berenbruch che al 62esimo rimette in equilibrio una partita disequilibrata fino a quel momento solo sul tabellino. Sotto lascrosciante pioggia ligure, il Genoa è bravissimo a passare in vantaggio con Arbiscello nel primo tempo, poi a difendere un risultato che il 14 interista riacciuffa soltanto al quarto d'ora dalla ripresa. Per tutto il tempo restante i nerazzurrini tentano a trovare la via di Calvani varie volte, con ritmo e pressione crescenti col passare dei minuti, ma la voglia non basta. La capolista non trova il raddoppio e incassa il secondo 1-1 consecutivo in campionato dopo quello del derby della scorsa settimana.

TABELLINO

MARCATORI: 36' Arbiscello (G), 61' Berenbruch

GENOA (3-4-2-1): 1 Calvani, 5 Abdellaoui, 15 Ferroni (89' 76 Venturino), 34 Barbini; 37 Sarpa, 14 Parravicini, 8 Rossi, 2 Scaravilli (72' 72 Bosia); 74 Papadopoulos, 36 Arboscello; 21 Ekhator (67' 17 Omar).

A disposizione: 27 Bertini, 81 Consiglio, 13 Barry, 22 Ghirardello, 28 Pinto, 77 Thorsteinsson.

Allenatore: Alessandro Agostini

INTER (4-3-3): 21 Raimondi; 27 Aidoo, 15 Stante (46' 33 Alexiou), 19 Matjaz, 3 Cocchi; 8 Di Maggio, 31 Zanchetta (46' 5 Bovo), 14 Berenbruch (84' 34 Mosconi); 10 Kamate, 9 Sarr (22 Spinaccè), 11 Quieto (46' 7 Owusu,).

A disposizione: 1 Calligaris, 32 Zamarian, 13 Motta, 26 Miconi, 29 Diallo, 35 Zarate.

Allenatore: Cristian Chivu

Arbitro: Di Francesco

Assistenti: Minafra, Zezza

Ammoniti: Stante (I), Barbini (G), Calvani (G), Papadopoulos (G)

RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA

94' - Di Francesco dice che non c'è più tempo: finisce 1-1 allo Stadio "C.S. Sciorba" tra Genoa e Inter. Secondo pari consecutivo per la squadra di Chivu.

94' - L'ultimo tentativo della partita è di Bovo, tiro da fuori che non inquadra la porta.

93' - Ripartenza quasi letale del Genoa con un fresco Venturino che mette in mezzo per Shakur che,da ottima posizione spreca clamorosamente mandando fuori di testa un gran pallone.

91' - Che spreco dell'Inter. Palla che, indisturbata attraversa l'area piccola davanti Calvani, ma sulla quale nessun nerazzurro arriva ad impattare. Azione che si spegne con una rimessa dal fondo per il Genoa.

90' - Ultimo cambio nel Genoa: Venturino rileva un ottimo Ferroni.

87' - Ci prova da fuori anche Di Maggio, Calvani ancora una volta risponde presente.

86' - Buon controllo di Owusu a ridosso dell'area genoana poi conclusione rasoterra parata a terra da Calvani.

85' - Altro contatto duro in area di rigore rossoblu, Di Francesco invita i giocatori a proseguire.

84' - Ancora una cambio per i nerazzurri: fuori l'autore del gol del pari Berenbruch, al suo posto entra Mosconi.

83' - Tiro di Omar dal limite dell'area: palla in corner ma l'azione che ne nasce è da dimenticare. Palla tra i piedi di Raimondi.

82' - Rossoblu che spingono, prima Rossi poi Papadopoulos provano la conclusione senza impensierire Raimondi.

80' - Minuti finali di gara, battaglia sotto il diluvio. Adesso sono i padroni di casa a pressare.

79' - Diagonale al veleno di Kamate, palla che si spegne di poco sul fondo.

79' - Tentativo dalla distanza di Berenbruch che però trova l'opposizione di un avversario che forse ha toccato con un braccio: i nerazzurri protestano ma Di Francesco, da posizione ravvicinata, lascia correre.

74' - Fallo su Papadopulos e ammonizione per Cocchi. Nel Genoa Bosia rileva Scaravilli.

73' - Altro cambio per l'Inter: fuori Sarr, dentro Spinaccé.

71' - Brivido per l'Inter: Genoa pericolosa sotto porta con un tentativo di incursione di Sarpa su assist di Shakur, palla deviata in corner.

70' - Azione offensiva di Scaravilli che prova un tiro mandando la palla sopra la traversa.

68' - Cambio per Agostini: fuori Ekhator, al suo posto entra il numero 17, Omar.

67' - Adesso è temporale sulla Sciorba, si gioca in condizioni decisamente difficili.

66' - Owusu dalla lunga distanza prova la conclusione, pallone deviato in corner.

64' - Raimondi si inventa una parata da goalie di hockey su ghiaccio e dice no coi piedi alla conclusione ravvicinata di Ekhator.

IL GOL DI BERENBRUCH: Tiro dalla distanza del centrocampista nerazzurro che trova una deviazione fortuita di Barbini. Calvani è completamente spiazzato, pari fortunoso ma meritato per i ragazzi di Chivu

62' - GOOOOOOOOOOL di Berenbruch. L'Inter trova la rete del pareggio: 1-1.

57' - Ekhator continua a protestare reclamando un fallo laterale, Di Francesco non ne può più e lo ammonisce.

56' - Cross dalla destra spedito in mezzo da Owusu, arriva Di Maggio ma il giocatore interista viene travolto dalla difesa rossoblu. Tutto regolare per Di Francesco: si riparte dai guantoni di Calvani. Dopo un tentativo di incursione di Aidoo che si risolve con un aquaplaning.

55' - Ekhator cade in area strattonato da Alexiou, Di Francesco fa ampi cenni di proseguire.

52' - Fallo incassato da Cocchi: l'Inter batte velocemente una punizione sulla quale non arriva Kamate. Blocca facilmente Calvani.

51' - Tentativo dalla distanza di Papadopoulos: tiro da dimenticare.

49' - Inizia a scendere con ancora più forza la pioggia su Genova. Partita e campo che inevitabilmente si appesantiscino.

48' - Due fuorigioco già fischiati ai danni dell'Inter. Il piede di Sarr è oltre la linea di gioco: punizione a favore della squadra di casa.

47' - Owusu prova a servire Kamate che però perde l'attimo giusto in area e si fa anticipare da Ferroni

46' - È l'Inter a battere il primo pallone del secondo tempo.

14.05 - Triplo cambio per Cristian Chivu: entrano Bovo, Owusu e Alexiou rispettivamente al posto di Zanchetta, Quieto e Stante.

14.03 - Le squadre rientrano in campo.

Finisce col vantaggio dei padroni di casa il primo tempo giocato allo stadio "C.S. Sciorba" di Genova, dove l'Inter di Cristian Chivu è passata in svantaggio al 36esimo grazie alla rete sottoscritta da Arboscello, bravo ad approfittare di un'ottima sponda di Ekhator e di una dormita della difesa ospite. Si chiude una prima fase di gara nel complesso equilibrata, fatta di tanti duelli a centrocampo e altrettanti sprechi sotto porta da parte di entrambe le compagini.

46' - Di Francesco fischia due volte e manda le squadre negli spogliatoi. Compagini che vanno a riposo sull'1-0.

45' - Altro giallo del match: ammonito Calvani.

43' - Non si perde d'animo l'Inter dopo lo svantaggio subito. Un propositivo Berenbruch danza con la palla al piede sulla linea de venti metri prima di aprire per Cocchi che da posizione defilata però non trova lo specchio della porta.

GOL DI ARBOSCELLO: Sul lancio di Ekhator, Arboscello elude il fuorigioco e carica un tiro non irresistibile ma sul quale Raimondi non è perfetto: la palla gli sfugge dalle mani e va in porta.

36' - Vantaggio Genoa: 1-0 per la squadra di casa sottoscritto da Arboscello.

34' - Occhio per occhio, dente per dente e anche l'Inter colleziona sprechi. Ancora Kamate, dopo essere stato servito sulla corsa con un pallone sapientemente recuperato a centrocampo, fa tutto bene salvo poi farsi murare una volta entrato in area.

32' - Che spreco della squadra di casa! Arboscello serve un pallone al bacio che Ekhator spreca incredibilmente a due passi da Raimondi: palla che finisce di poco a lato.

26' - Ancora uno spreco anche da parte dell’Inter: bella intuizione di Aidoo che in anticipo recupera un gran pallone a centrocampo, serve sulla corsia destra Kamate che mette in mezzo un altro ghiottissimo traversone, ma senza fortuna: non c’è nessun compagno pronto ad approfittarne. Difesa rossoblu che libera.

25' - Ancora Kamate a dare fastidio al Genoa: il dieci dell'Inter spara in mezzo un gran traversone alla ricerca di Cocchi ma Calvani intuisce e di tuffo anticipa l'esterno dell'Inter.

24' - Riparte immediatamente l'Inter in contropiede con Kamaté, ma il nigeriano interista trova un attento Rossi che spazza in rimessa laterale.

24' - Cross dalla sinistra in mezzo, Ekhator va più alto di tutti, impatta di testa ma non nel modo giusto: altra occasione sfumata per il Genoa.

19' - Errore di Calvani che serve involontariamente Quieto il quale però non trova il tempo per servire Sarr in mezzo all'area.

18' - Stante primo ammonito del match per fallo sul numero 21 del Genoa Ekhator.

16'- Fallo di Papadopoulos su Berenbruch. Punizione per l'Inter battuta da Cocchi che il vento si porta via in fallo di fondo. Tiro da dimenticare.

15' - Di Maggio guadagna l'out destro e scarica per Quieto in area, il tiro dell'attaccante veneto finisce fuori.

14' - Mucchio selvaggio davanti all'area rossoblu, risolto da un cross da sinistra parato facilmente da Calvani.

13' - Ottima apertura di Aidoo verso Sarr ma Calvani blocca facilmente.

11' - Buona lettura difensiva della squadra ospite che intercetta un pallone strappato all'avversario e innesca una potenziale ripartenza che però sfuma nel cambio gioco verso Sarr, anticipato in copertura da un difensore di Agostini. Pallone che sfila fuori.

6' - Corner a favore della squadra di Chivu che finisce con un'ottima intuizione di Di Maggio che però non impatta bene e spedisce sul fondo: buona l'idea, esecuzione da dimenticare, Prima vera occasione dell'Inter.

4' - Prima occasione per i ragazzi di Agostini: Osayuki, da posizione regolare tenta di impensierire Raimondi ma non inquadra lo specchio della porta.

3' - Primo fuorigioco della gara fischiato ai danni dell'Inter: è Kamaté ad essere oltre la linea di difesa e a far alzare la bandierina.

2' - Padroni di casa che partono subito aggressivi contro la Capolista, tentando la via verso la porta di Raimondi: nerazzurri bravi a seguire l'azione e ad intercettare la manovra.

1' - È partita Genoa-Inter.

13.00 - Sarà il Genoa a battere il primo pallone della gara.

12.59 - Le squadre stanno entrando in campo.

12.40 - Non compaiono, nella lista dei convocati di Chivu, Akinsanmiro e il capitano Stankovic, entrambi aggregati alla Prima squadra di Simone Inzaghi. I due centrocampisti non hanno dunque preso parte alla trasferta in Liguria e sono rimasti a Milano per la sfida di domani sera contro il Genoa di Gilardino.

Dopo l'1-1 incassato in casa del Milan al termine di un derby combattuto fino all'ultimo, l'Inter Primavera di Cristian Chivu riparte dal Genoa di Alessandro Agostini, nona in classifica con 31 punti che ospiterà tra poco la Capolista della classifica di Primavera 1, attualmente a 48 punti, 5 in più della Roma (seconda a 43 punti) e 7 in più della Lazio (terza a 41). L'Under 19 del Grifone, avversario dell'Inter di Inzaghi domani a San Siro, viene da un ko per 3-0 e occupa una posizione di perfetta metà classifica che non dista particolarmente dalle dirette avversarie (inseguitrici e inseguite), motivo per il quale tentare di rosicchiare punti alla prima della classe e portare fieno in cascina è l'obiettivo dei rossoblu nella sfida valida per la 24esima giornata.

