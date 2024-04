Spirito di gruppo e compattezza. Anche nelle più piccole difficoltà, l'Inter di Simone Inzaghi ha saputo fare quadrato, concentrandosi al massimo per ottenere i tre punti. Insomma, nel secondo dei tre Monday Night in programma a Udine, il Biscione va a caccia della dodicesima vittoria in campionato del 2024. Finora l'unica eccezione è stato il pareggio del 17 marzo contro il Napoli. In questo lasso di tempo, la squadra di Simone Inzaghi ha incassato appena sei reti, subendone solo una volta nel primo tempo (due, il 10 febbraio sul campo della Roma). Il Milan corre forte ma il distacco dai nerazzurri è siderale.

Lunedì, comunque, serverà avere un tasso di concentrazione elevato contro una formazione che ce la metterà davvero tutta perché deve ancora agguantare l'obiettivo salvezza. Ma finora l'Inter non ha mai abbassato l'asticella nemmeno di un centimetro. La volata per la seconda stella non si prepara da sola. E tutti ne sono fermamente consapevoli nell'ambiente interista.