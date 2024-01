La prima semifinale della Supercoppa Italiana porta anche un altro segnale di mercato per l'Inter, confermando tre le righe la rottura tra Piotr Zielinski e il Napoli. Il polacco è stato escluso dall'undici iniziale per la sfida di questa sera contro la Fiorentina (nel 3-4-3 ci saranno Cajuste e Lobotka in mezzo al campo), ma a fare notizia è stato un 'giallo' poi risolto: inizialmente era circolata una distinta ufficiale che non vedeva il nome del classe '94 neanche in panchina, ma direttamente in tribuna.

"Si tratta della parola fine sull'avventura di Zielinski in azzurro" aveva sottolineato Sky Sport, ricordando che il centrocampista - come circolato con insistenza nelle ultime settimane - è sempre più vicino a firmare un contratto con l'Inter al termine della stagione, quando sarà svincolato dal Napoli dopo aver respinto le ultime proposte per il rinnovo. L'allarme, almeno per quanto riguarda la gara di questa sera, è poi rientrato: Zielinski sarà in panchina, ma la permanenza all'ombra del Vesuvio appare comunque ormai quasi impossibile.

