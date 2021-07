Nandez, il Cagliari concede un ulteriore permesso. Slitta il ritorno in Sardegna

Il club rossoblu concede ancora un permesso per il ritorno dell'uruguaiano, inizialmente atteso in Sardegna per questa sera

Mentre l'Inter scalpita per Nahitan Nandez, il Cagliari temporeggia. Il club rossoblu prende tempo e anche ne concede, nella fattispecie al giocatore uruguaiano, al quale ha concesso un ulteriore permesso che ritarderà ancora una volta il suo ritorno nel capoluogo sardo. Il classe 1995 sarebbe dovuto rientrare in Sardegna nella serata di oggi, ma la società ha concesso ancora qualche giorno di relax, complice l'assenza della squadra ad Assemini per la trasferta amichevole in Germania contro l’Augsburg, in programma per domani. Rientrato in Sardegna invece Diego Godin.