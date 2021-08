Nandez diserta la trasferta di Maiorca, Capozucca: “Non accetteremo forzature”

Il direttore sportivo parla chiaro: "Chi lo ha consigliato non lo tutela"

Mossa significativa di Nahitan Nandez nei confronti del Cagliari. Il centrocampista uruguagio, al centro di una trattativa con l'Inter, non si è imbarcato assieme alla squadra sul volo verso Maiorca, dove i sardi affronteranno stasera in amichevole la squadra locale. Nulla di concordato con il club ma iniziativa personale che ha infastidito non poco la dirigenza, come il direttore sportivo Stefano Capozucca ha detto a Tmw: “Nandez non si è presentato all’appuntamento per la partenza verso Maiorca senza concordare questa scelta con la società. Comportarsi sempre con il massimo rispetto verso la società, i tifosi, i compagni e la maglia è per noi una priorità assoluta e certamente avere atteggiamenti irrispettosi non potrà che irrigidire la posizione del nostro Presidente che, nonostante le mille difficoltà economiche del momento, non accetterà mai questo tipo di forzatura".