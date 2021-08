Nandez-Cagliari, rottura totale: lui vuole l’Inter. Semplici: “Fuori per motivi societari”

Il centrocampista uruguaiano vuole solo la maglia nerazzurra

La telenovela Nandez si arricchisce di una nuova puntata. Il centrocampista uruguaiano, obiettivo di mercato dell'Inter, non è stato infatti convocato dal Cagliari per la sfida di Coppa Italia in programma domani sera contro il Pisa.

"Per quanto riguarda i convocati Godin sarà a disposizione e Nandez no, per motivi societari. Per il mercato chiedete al patron Giulini e al direttore sportivo Capozucca”, le parole di Semplici in conferenza stampa alla vigilia del match.