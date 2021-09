Nainggolan: “All’Inter un contratto pesante. Molto deluso dal Cagliari”

L'ex nerazzurro torna sulle ultime vicende di mercato che l'hanno riguardato e che alla fine l'hanno condotto all'Anversa

"Mi hanno accolto bene, sono molto contento anche se c’è stato un piccolo dibattito con i tifosi. Qui per una scelta di cuore. Volevo restare a Cagliari ma non mi hanno dato la possibilità di farlo - ha confermato Radja -. Un dispiacere enorme lasciare Cagliari. Avevo dato la mia disponibilità, anche se i tifosi dicono altro. Quest’anno ho dato una parola, che ho mantenuto, per tornare, ma è il Cagliari che non l’ha mantenuta. Io l’ho fatto, loro no. La mia roba da calcio era rimasta tutta là, appunto perché sapevo di tornare. Ho ricevuto un messaggio che mi ha fatto arrabbiare del direttore che mi ha detto di essere stato contento della mia professionalità. E non parlo di soldi: avevo un contratto pesante all’Intere ho detto che sarei tornato in Sardegna per una certa cifra. Poi il presidente mi ha detto che era troppo e l’offerta, minore, che mi aveva fatto l’avevo comunque ugualmente accettata. Poi però questa è stata divisa in due ed è diventato impossibile".