Intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio con il Bologna, José Mourinho, allenatore della Roma, ha speso una battuta su Thiago Motta, tecnico felsineo, sottolineando tutta la sua stima: "A Motta piaceva la palla come giocatore e gli piace la palla come allenatore. E' uno dei miei ragazzi, gli voglio bene ed è emozionante ritrovarlo dopo 10/15 anni. Quando lui, Dejan Stankovic e gli altri non giocano contro di me sono sempre preoccupato per loro, mentre quando giochiamo contro ci dimentichiamo del passato".

