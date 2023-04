In questi giorni molti organi di informazione interpellano l'ex presidente e proprietario dell'Inter, Massimo Moratti. L'ultima intervista è a cura di Radio Radio, ai cui microfoni Moratti ha parlato di vari argomenti sull'attualità nerazzurra. "Tutti attaccano Zhang, ma finora ha sostenuto bene il club e non ci sono alternative per l'Inter. Vedo in giro solo fondi che vanno e vengono, non è possibile pretendere una famiglia, per di più italiana, alla guida... Zhang ha messo nelle mani dell'allenatore una squadra forte che però non riesce a far funzionare. Il tecnico e i dirigenti dovrebbero cooperare al meglio".

Antonio Conte e José Mourinho potenziali candidati per la panchina nerazzurra: "Conte è bravo, un suo ritorno non sarebbe male. Se lo riprendi vinci lo Scudetto. Mourinho è impegnativo, bisogna stare dietro alle sue ambizioni. Poi lui è il passato, un passato bellissimo ma pur sempre un passato".

Sulla possibilità che il Meazza venga abbattuto: "Sarebbe una cosa brutta, lì si vede benissimo la partita e alla fine lo stadio serve a questo".