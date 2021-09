Moratti: “L’Inter mi piace, ma occhio a Mou. Mancini? Ha una qualità su tutte”

Altre parole dell'ex presidente nerazzurro che ha parlato al Messaggero

Lunga intervista del Messaggero a Massimo Moratti. Ecco le parole dell'ex presidente dell'Inter. "Mourinho? Sono molto felice per lui, che ha avuto un’opportunità bellissima, e per i romanisti. José dà una fiducia pazzesca ai suoi tifosi, e sono certo, anzi lo so, che ormai tutti si svegliano la mattina e sono felici, perché hanno Mourinho allenatore. Lui fa questo effetto. Il suo incastro con Roma mi sembra già perfetto. Vuole assolutamente vincere, come ha sempre fatto in carriera. È felice e carico, affronta tutto con grande professionalità. Costruisce l’entusiasmo. Di scudetto non parlerà, sa che è complicato ma non impossibile. Vuole crederci e ci crede. Non lo vedo a lottare per il terzo-quarto posto".