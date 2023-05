I due euroderby vinti contro il Milan, che hanno spalancato all'Inter le porte di Istanbul, "saranno ricordati in futuro", secondo Massimo Moratti, storico presidente dei nerazzurri, protagonista di un'intervista esclusiva con Tuttomercatoweb.com.

"Poi non parliamo della finale, facciamo finta di niente (ride, ndr). Sono state due partite che hanno dato luce a tutta la stagione, importantissime e bellissime, soprattutto i primi 20 minuti dell'andata, che sono stati decisivi non solo per i gol, ma per una tale superiorità che ha fatto nascere un grande complesso nel Milan", ha aggiunto MM.

Questa vittoria vendica l'eliminazione del 2003?

"Certamente. C'era in palio la stessa cosa, a quei tempi andò male, questa volta è andata bene, anzi. Direi molto bene, nel senso che non ci sono stati dubbi su quello di fosse il merito di chi dovesse andare in finale".

Che cosa significa per l'Inter tornare in finale dopo 13 anni?

"È una grandissima soddisfazione, una gioia immensa vedere i tifosi felicissimi e comunque essere tra le prime due squadre in Europa è una bellissima cosa. Poter partecipare alla finale rende orgogliosissimi".

Inzaghi dove ha inciso maggiormente?

"Devo dire che se uno guarda il cammino in campionato può essere soltanto deluso dalle 11 sconfitte, cosa che io stesso, molto sinceramente, ero nei confronti di Inzaghi. Se poi però si va a vedere cosa ha fatto nelle coppe è miracoloso, è bravissimo. La squadra ha giocato non solo bene, ma con il carattere ed il piglio giusti per arrivare in finale. Super complimenti, ritiro tutti quelli che potevano essere i dubbi su di lui".

Il Manchester City sembra imbattibile. Quante chance ha l'Inter di vincere?

"Non lo so. Di finali me ne intendo e mi intendo soprattutto del fatto che bisogna essere scaramantici fino alla fine (ride, ndr). L'Inter è veloce nel gioco, questo è un gioco totalmente diverso da quello del Real Madrid, quindi non si possono fare confronti, ma i nerazzurri sono sorprendenti, giocano in profondità e molto sinceramente può dare molto fastidio al Manchester City, che resta fortissimo".

ACQUISTA LA SPECIALE MAGLIA CELEBRATIVA PER LA FINALE