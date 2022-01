Moratti: “Conte ha avuto il merito di far rinascere l’Inter, Inzaghi sta facendo bene”

L'ex presidente nerazzurro sulla questione Covid: "Tante partite con riserve e ragazzini, è tutto un po' falsato"

Raggiunto da Radio Punto Nuovo, Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, si è espresso sulla partita di questa sera che mette in palio la Supercoppa: "Inter-Juve sarà la solita partita difficile, ricca di tensione. I bianconeri hanno tutto per rimettere in sesto la stagione, mentre i nerazzurri sono in forma, entusiasti e belli da vedere. La partita di 90 minuti può dare qualsiasi esito, sarà certamente divertente. Speriamo non troppo nervosa". Moratti si esprime anche sul confronto tra Simone Inzaghi e Antonio Conte : "Conte ha avuto il merito di aver fatto rinascere l’Inter, di farle vincere un campionato importante. Difficile l’eredità raccolta da Inzaghi, con i giocatori venduti, ma sta facendo molto bene. Chi prenderei della Juve? Un giocatore che ha grandi qualità e talento è Federico Chiesa . Così come Paulo Dybala è sempre da prendere. Gli altri giocatori sono un po’ da scoprire".

Un commento anche sulla situazione difficile del calcio italiano alle prese col Covid: "La mia posizione è sempre stata per la salute. Però mi è sembrato di capire che la stagione è tanto piena di impegni tra campionato e Nazionale, così non ci sarebbe il tempo per rinviare le partite. Avendo un anno di Covid spaventoso, si è ripartiti con una densità di impegni poco prudente. Nazionalmente era difficile trovare una soluzione, ma a livello internazionale qualcosa in più si poteva fare. In questo modo il campionato ha tante partite in cui giocano calciatori scesi in campo pochi giorni prima, con tante riserve, ragazzini. Tutto un po’ falsato. Non sono stati fatti gli interventi giusti. Ma penso alla buona volontà di fare tante cose che non si è riusciti a portare a termine".