Monza-Inter è una partita che tutti i tifosi dell’Inter dovranno rivedere ogniqualvolta ci si interrogherà sull’importanza di Henrick Mkhtyarian e sul perché Simone Inzaghi non rinunci mai al treno armeno. Una prestazione incredibile, totale, di un giocatore che, come definito dal compagno di reparto Barella è come il vino: più invecchia più è buono. Esce sul tabellino solo con l’assist per il 5-1 di Marcus Thuram, ma Mkhtyarian ci mette sempre lo zampino su ogni gol e su ogni azione pericolosa dell’Inter.

Sempre al punto giusto al momento giusto, non a caso l'Inter si è regalata il suo rinnovo di contratto prima di salutare il 2023. Imprescindibile nel 3-5-2 nerazzurro, infatti è uno dei più utilizzati da Inzaghi. Sostanza, corsa, qualità e freddezza nelle scelte. Monza-Inter è stata la lectio magistralis del professor Mkhtyarian.