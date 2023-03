Con un gol per tempo, l'Inter risolve la pratica Lecce, archivia la giornata nera di Bologna e si riprende il secondo posto in solitaria in classifica staccando il Milan e la Lazio. Vittoria che non fa una piega, quella dei nerazzurri, decisamente in controllo dell'incontro con André Onana che non deve compiere interventi di rilievo. Apre il match Henrikh Mkhitaryan al termine di una bella azione innescata da Robin Gosens, nella ripresa Lautaro Martinez trova il bis su assist di Denzel Dumfries. Vittoria importante che ridà carica e morale alla truppa di Simone Inzaghi.

IL TABELLINO

INTER-LECCE 2-0

MARCATORI: 29' Mkhitaryan, 53' Lautaro Martinez

INTER: 24 Onana; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries (78' 33 D'Ambrosio), 23 Barella, 20 Calhanoglu (78' 5 Gagliardini), 22 Mkhitaryan(70' 77 Brozovic), 8 Gosens (90' 46 Zanotti); 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez (70' 90 Lukaku).

In panchina: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 6 De Vrij, 12 Bellanova, 14 Asllani, 45 Carboni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

LECCE: 30 Falcone; 17 Gendrey, 13 Tuia (65' 4 Romagnoli), 93 Umtiti, 97 Pezzella; 32 Maleh (57' 29 Blin), 42 Hjulmand, 16 Gonzalez (82' 14 Helgason); 27 Strefezza (57' 28 Oudin), 77 Ceesay, 11 Di Francesco (82' 22 Banda).

In panchina: 1 Bleve, 21 Brancolini, 7 Askildsen, 9 Colombo, 18 Ceccaroni, 25 Gallo, 83 Lemmens, 84 Cassandro.

Allenatore: Marco Baroni.

Arbitro: Manganiello. Assistenti: Scatragli - Garzelli. Quarto ufficiale: Meraviglia. VAR: Nasca. Assistente VAR: Volpi.

Note

Spettatori: 75.033

Corner: 5-4

Recupero: 1°T 3', 2°T 3'

RIVIVI IL LIVE

93' - FINISCE QUI: INTER BATTE LECCE 2-0, NERAZZURRI DI NUOVO SECONDI

93' - Dzeko si avvicina all'area e tira, Umtiti ribatte.

91' - Tira da lontano Banda, Onana accompagna la palla all'uscita.

90' - Tre minuti di recupero.

90' - Niente regalo per il 18esimo di Valentin Carboni, entra invece Zanotti che rileva Gosens.

90' - Darmian trova lo spazio per servire Dzeko, Falcone in uscita anticipa il bosniaco.

87' - Lecce che prova l'assalto per trovare la rete, tentativo di Ceesay che termina alto.

82' - Hjlumand sbuca in mezzo all'area e colpisce di testa, ma non inquadra la porta. Nel Lecce, fuori Gonzalez per Helgason e Banda per Di Francesco.

78' - Arriva il momento di D'Ambrosio e Gagliardini, fuori Dumfries e Calhanoglu

77' - Strappo del Lecce: Strefezza va sulla sinistra, salta Darmian e poi mette per Oudin che non colpisce bene.

72' - Bastoni vede campo libero tra sé e la porta e calcia, pallone fuori.

70' - Arrivano i cambi: Lukaku entra per Lautaro Martinez, Brozovic per Mkhitaryan.

69' - Lukaku e Brozovic si stanno svestendo, pronti i primi due cambi di Inzaghi.

67' - Lautaro di furbizia batte un fallo laterale per Dzeko, tiro debole del bosniaco bloccato da Falcone.

66' - Altro episodio dubbio in area salentina con Gosens a terra dopo un contrasto. Manganiello pare aver dimenticato il fischietto nello spogliatoio...

65' - Nuova sostituzione per il Lecce, con Romagnoli che rileva Tuia.

62' - Bello spunto di Gosens a uccellare un avversario, poi il cross non è raccolto da Lautaro.

60' - Oudin tenta la conclusione e trova il corner per il Lecce.

59' - Barella prova a mettere per Dzeko, Tuia anticipa tutti. Sul ribaltamento, prova il cross Ceesay e Acerbi ci mette la testa.

57' - Primi cambi per Baroni: Oudin e Blin rilevano Strefezza e Maleh.

56' - Gosens atterrato al limite dell'area, anche qui per Manganiello non c'è fallo.

IL GOL DI LAUTARO: Finalmente una palla messa bene da Dumfries in mezzo all'area, il Toro ringrazia e da posizione ideale calcia a botta sicura senza dare scampo a Falcone. Il Toro corre poi dal compagno per ringraziarlo dell'assist.

53' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRR!!! LAAAAAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEEEEEEEEZZZZZZZZZ!!!

52' - Manganiello fischia fallo a Lautaro Martinez reo di un contrasto su Tuia.

51' - Strefezza prova un cross in mezzo ma calibra male il pallone che termina sul fondo.

50' - Lautaro prova a premiare l'inserimendo di Dumfries, ma il suo assist viene anticipato.

48' - Probemi per Ceesay, che si rialza dopo qualche istante a terra.

47' - Calhanoglu prova a lanciare Dzeko, palla troppo profonda intercettata da Falcone.