Minimo sforzo, massimo risultato. L'Inter U20 di Andrea Zanchetta torna alla vittoria in Coppa Italia dopo le due batoste incassate in campionato e stacca il pass per i quarti di finale grazie al gol di Venturini del primo tempo. Buon secondo tempo della squadra di casa che rischia qualcosina ma si rende più e più volte pericolosa dalle parti di Pessina, tra i migliori in campo dei ragazzi di Rivalta. L'estremo difensore rossoblu si rivela fondamentale almeno in quattro occasioni degne di nota e salva da un eventuale raddoppio i compagni che dal canto loro non trovano mai spiragli nella porta di Calligaris, senza dubbio altro top di giornata. I nerazzurri tornano ad alzare l'asticella dell'entusiasmo, ma confermano qualche fragilità dietro sulla quale c'è ancora da lavorare. I nerazzurri affronteranno la vincente della sfida Milan-Genoa ai quarti.

IL TABELLINO

Rete: 17' Venturini (I)

INTER (4-3-3): 1 Calligaris; 2 Aidoo, 26 Garonetti, 5 Alexiou (6 Maye 59'), 17 Motta (3 Cocchi 77'); 16 Venturini, 33 Cerpelletti (4 Zanchetta 78'), 7 Berenbruch (29 Topalovic 59'); 30 De Pieri, 9 Lavelli, 25 Zouin (18 Mosconi 88'). A disposizione: 21 Zamarian, 11 Spinaccè, 19 Della Mora, 22 Tigani, 24 Re Cecconi, 28 Romano. Allenatore: Andrea Zanchetta

BOLOGNA (4-2-3-1): 1 Pessina; 3 Puukko, 2 Markovic (15 Papazov 60'), 4 De Luca, 24 Baroncioni; 16 Nordvall (17 Gattor 72'), 41 Libra; 34 Longoni (25 Tonin 59'), 28 Velilles, 11 Ravaglioli; 33 Castaldo (21 Tordiglione 81'). A disposizione: 22 Widmer, 7 Mangiameli, 13 Di Costanzo, 19 Nesi, 30 Oliviero. Allenatore: Claudio Rivalta Recuperi: 0' (1T) Ammonito: Maye (I)

Arbitro: Tona Bei (sez. Lecco)

Assistenti: Petrov - Raccanello

INTER-BOLOGNA 1-0 (17' Venturini)

LIVE MATCH

95' - Alla battuta va Baroncioni che calcia un buon tiro che non impensierisce però Calligaris che osserva il pallone finire dritto sul fondo. Non c'è più tempo, Tona Bei fischia tre volte: l'Inter batte il Bologna e ottiene i quarti di finale di Coppa Italia Primavera.

95' - Fallo di Maye su Tordiglione. Punizione a favore della squadra ospite e giallo per il difensore nerazzurro.

93' - De Pieri si ferma lamentando una trattenuta di Papazov, ma l'arbitro non fischia fallo scatenando le proteste del ragazzo.

91' - Occasionissima per il Bologna: Tordiglione vola su Aidoo e colpisce di testa pizzicando il legno alla destra di Calligaris che chiama palla ma poi non interviene. Rischio patatrac per l'Inter.

91' - Iniziato il recupero, assalto Bologna che batte due corner di fila.

90' - Cinque i minuti di recupero concessi dal fischietto di Cuneo.

89' - Fallo su Giacomo De Pieri non ravvisato dall'arbitro che concede fallo laterale, assicurandosi prima delle condizioni del 30 interista, a terra dolorante.

88' - Zouin esce dopo una bella partita, rimpiazzato da Mosconi.

87' - Tiro dalla distanza di Mattia Zanchetta che ha tutto il tempo di sistemarsi il pallone e fa partire un tiro di potenza che finisce dritto sugli spalti.

86' - Corner per il Bologna: dalla bandierina va Ravaglioli che calcia dritto su Calligaris che blocca. Leggera confusione in area con i rossoblu che chiedevano rigore, ma per l'arbitro non c'è nulla e si prosegue col rilancio del portiere nerazzurro.

84' - Nesi mette un pallone in mezzo, Calligaris protetto da Garonetti esce e blocca.

82' - Altro attacco avvolgente per l'Inter con Zouin che controlla e calcia, trovando il muro di un difensore.. Bologna che prova a ripartire in contropiede, Zanchetta ferma un avversario e viene ammonito

81' - Ultimo cambio per il Bologna: Tordiglione prende il posto di Castaldo

80' - Tonin mette in mezzo un pallone per Ravaglioli, ma Garonetti taglia e spazza in angolo. Dagli sviluppi del corner De Luca tenta un tiro in mezza rovesciata ma la palla finisce sopra la traversa.

78' - De Pieri crossa alla ricerca di Topalovic che viene anticipato. Pessina blocca.

77' - Motta lascia il campo, la fascia passa a Zanchetta.

77' - Cocchi e Mattia Zanchetta prendono il posto di Motta e Cerpelletti, che non ha sfigurato al suo debutto dal primo minuto.

74' - Altro pericolo per Calligaris, che risponde ancora una volta presente sul tiro velenoso di Castaldo servito dall'incontenibile Ravaglioli. Bologna che ora prova a pungere.

69' - Fuori Nordvall per Gattor nel Bologna

68' - Azione clamorosamente insistita dell'Inter che con una serie di tentativi e rimpalli trova due volte Pessina con i pugni che mura prima Lavelli, poi Topalovic. Due minuti di assedio nerazzurro dell'area del Bologna senza però mai trovare lo spunto vincente. Tutto nasce dallo sprint a destra di De Pieri.

65' - Ravaglioli calcia alto da buona posizione, tra le proteste dell'Inter perché a terra c'era De Pieri.

62' - Ottimo traversone di Zouin che si fuma due avversari e mette in mezzo un gran pallone che Venturini, indeciso tra il tiro e la torre per Lavelli, colpisce male servendo al 9 di Zanchetta un pallone che viene ribattuto dagli avversari.

61' - Entra ed è subito pericoloso Tonin: gran bel tiro dalla distanza, ma Calligaris non si fa beffare e interviene egregiamente in allungo.

60' - Anche il Bologna cambia due pedine: Tonin per Longoni e Papazov per Markovic.

59' - Primi cambi per l'Inter: escono Berenbruch e Alexiou, dentro Topalovic e Maye.

58' - De Pieri calcia di sinistro una punizione che però non impensierisce Pessina: pallone dritto sul fondo.

56' - Altro squillo di Giacomo De Pieri che dalla destra serve Aidoo che prova a farsi perdonare con un gran tiro, appena dentro l’area, ma Pessina ancora una volta ha un ottimo riflesso.

54' - Aidoo primo ammonito per l'Inter: il terzino travolge malamente un avversario sul cerchio di centrocampo, inevitabile la sanzione,

50' - De Pieri! Azione alla Robben del 30 nerazzurro che prima si fa beffa, in dribbling, di Baroncioni, si accentra e calcia un pallone che Pessina respinge in modo poco ortodosso ma comunque efficace.

49' - Nerazzurri che tornano in campo con la stessa verve del primo tempo: cross in mezzo di Zouin a cercare De Pieri che però scivola e manca l'impatto al pallone. Si riparte con un tiro dal fondo.

46' - Si riparte con un cambio nel Bologna: fuori Pukko, dentro Nesi.

46' - Ricomincia Inter-Bologna di Coppa Italia.

-------------

Inter che arriva al riposo avanti di un gol e mostrando buon calcio per almeno 30 minuti. Decide sin qui la bella conclusione di Venturini che manda la palla all'angolino su assist di Aidoo, poi i ragazzi di Zanchetta hanno anche altre occasioni prima che il Bologna si scuota e nel finale impegni Calligaris con un gran tiro di Ravaglioli.

45' - Tona Bei fischia due volte: squadre al riposo con i nerazzurri che conducono la gara.

43' - Grandissimi riflessi di Calligaris che mura con un ottimo intervento Ravaglioli, bravo ad imbeccare un gran pallone di Longoni e a sfuggire ad Aidoo. Più bravo di lui l'estremo difensore nerazzurro che spazza in corner.

40' - Azione carambolata dell’Inter che finisce però con un nonnulla: vari tentativi di tiro murati dalla difesa rossoblu.

38’ - Corner per il Bologna: Ravaglioli dalla bandierina mette in mezzo un pallone sul quale si fionda Longoni, ma c’è fallo in attacco e il direttore di gara ferma il gioco.

36' - Nuova azione nerazzurra sulla destra, cross di Aidoo a servire De Pieri che però viene anticipato da Pessina in uscita bassa.

35' - Il Bologna tenta di suonare la carica con Ravaglioli che crossa un pallone che però finisce nel vuoto, rinvio dal fondo per l'Inter.

33' - Ancora Zouin, moto perpetuo a sinistra, dialoga con Motta che prova un cross potentissimo in area senza trovare compagni.

32' - Calligaris sbaglia un rilancio mettendo in difficoltà Motta che però evita la rimessa laterale.

25' - Sugli sviluppi di un corner, Zouin prova un tiro da fuori che diventa un assist per Alexiou in mezzo all'area. Il capitano prova il tiro senza inquadrare la porta.

27' - Velilles trattiene vistosamente De Pieri lanciato in ripartenza, giallo senza se e senza ma per il giocatore rossoblu.

24' - Conclusione di Lavelli deviata in corner dopo azione insistita da parte di Berenbruch.

19' - Tiro cross di De Pieri, che però non trova nessun compagno pronto.

IL GOL DI VENTURINI: Bella percussione sulla destra con scambio tra De Pieri e Aidoo, il terzino prova un primo passaggio in mezzo ma viene anticipato da Nordvall. La palla torna però ad Aidoo che scarica per Venturini bravo ad inventarsi un bel tiro che finisce all'angolino.

17' - GOL GOL GOOOOOLLL DELL'INTEEEEERRR!!! LA SBLOCCA VENTURINI!!!

15' - Bologna che recupera un pallone a metà campo, per poi perderlo malamente regalandolo a Calligaris.

12' - Stavolta Zouin prova la conclusione personale, Pessina respinge a terra

11' - Protagonista di un avvio interessante di partita Zouin, il più propositivo a sinistra.

5' - Berenbruch scivola in un contrasto con Nordvall, per Tona Bei non c'è fallo.

3' - Zouin prova a mettere un pallone in mezzo, la difesa rossoblu anticipa De Pieri.

----

12.02 - Primo pallone del match per il Bologna: PARTITI!

12.00 - Minuto di raccoglimento in memoria di Rino Tommasi, scomparso questa mattina.

11.58 - Le squadre entrano in campo in questo momento

-----

