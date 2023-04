D'accordo, la partita è sui 180 minuti, ma intanto l'Inter ha messo un macigno mica da ridere sulla qualificazione alle semifinali di Champions League: la formazione di Simone Inzaghi dimentica in un colpo solo un mese di difficoltà e angosce, ritrova il suo volto migliore e infligge al Benfica una pesantissima sconfitta tra le mura amiche del Da Luz. Finisce 2-0 un match condotto dai nerazzurri in maniera impeccabile, gestito nel primo tempo e segnato dal gol ad inizio ripresa di Nicolò Barella su palla al bacio di Alessandro Bastoni. Il Benfica reagisce di rabbia più che di ragione, e alla fine ha ancora ragione l'Inter che al minuto 82 chiude i conti con il calcio di rigore firmato Romelu Lukaku. Serata da ricordare, e anche se ci sono ancora 90 minuti da giocare la strada per entrare nelle fantastiche quattro è ben tracciata.

IL TABELLINO

BENFICA-INTER 0-2

MARCATORI: 51' Barella, 82' Lukaku (R)

BENFICA: 99 Vlachodimos; 2 Gilberto, 66 Antonio Silva, 91 Morato, 3 Grimaldo; 22 Chiquinho, 61 Florentino (64' 7 Neres); 20 Joao Mario, 27 Rafa Silva, 8 Aursnes; 88 Ramos.

In panchina: 24 Soares, 75 Gomes, 4 Verissimo, 15 Guedes, 19 Tengstedt, 21 Schjelderup, 33 Musa, 65 Rodrigues, 71 Joao Tomé, 73 N'Dour, 87 Joao Neves.

Allenatore: Oscar Schmidt.

INTER: 24 Onana; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 Bastoni (91' 6 De Vrij); 2 Dumfries (88' 33 D'Ambrosio), 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (62' 8 Gosens); 9 Dzeko (62' 90 Lukaku), 10 Lautaro Martinez (62' 11 Correa).

In panchina: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 5 Gagliardini, 12 Bellanova, 14 Asllani, 45 Carboni, 46 Zanotti.



Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Oliver (ENG). Assistenti: Burt - Bennet (ENG). Quarto ufficiale: Brook (ENG). VAR: Van Boekel (NED). Assistente VAR: Attwell (ENG).

NOTE

Ammoniti: Antonio Silva (B), Brozovic (I), Dzeko (I)

Corner: 4-6

Recupero: 1°T 0', 2°T 4'.

RIVIVI IL LIVE

95' - ED E' FINITAAAAA!!! L'INTER BATTE 2-0 IL BENFICA AL DA LUZ, VITTORIA PESANTISSIMA PER IL RITORNO!!!

94' - Onana blinda lo 0-2! Parata decisiva sul tiro di Neres, dopo errore di Brozovic a metà campo.

94' - Schmidt rinuncia ai cambi, evidentemente alza bandiera bianca.

91' - Ultimi cambi: De Vrij rileva Bastoni nell'Inter.

90' - Quattro minuti di recupero.

89' - Tiro di Ramos, Oliver assegna corner tra le proteste.

88' - D'Ambrosio entra per Dumfries in questi minuti finali.

86' - Cross di Dumfries, Gosens solo davanti a Vlachodimos colpisce male. Era l'occasione per sigillare l'incontro...

85' - Grimaldo prova la conclusione al volo sul cross di Neres, palla fuori. Dumfries sorpreso.

83' - Esulta tutta la panchina in campo, viene ammonito Dzeko.

82' - Dal dischetto va Romelu Lukaku... GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRR!!! Vlachodimos intercetta ma la conclusione del belga è perfetta!!!

81' - Oliver torna in campo e sentenzia: rigore per l'Inter. Nessuna protesta dei lusitani.

80' - On field review per Oliver. Si valuta un mani di Joao Mario sul cross di Dumfries.

79' - Attenzione, controllo VAR per un possibile mani in area del Benfica.

78' - Vlachodimos compie un doppio miracolo su Dumfries. Cross di Bastoni raccolto dall'olandese che prima di testa, poi di ribattuta, trova l'opposizione clamorosa del greco.

77' - Acerbi resta a terra dopo un contrasto con Neres, Ramos va ad aiutarlo per alzarsi ma il difensore nerazzurro respinge senza troppi complimenti.

75' - Gosens strappa via il pallone a Rafa Silva, che poi resta a terra dolorante schiacciato dal tedesco.

74' - Barella ci prova dalla distanza su bella distensione dell'Inter, palla fuori di poco.

73' - Sbaglia la difesa che lascia libero di crossare Gilberto, Darmian pizzica servendo Grimaldo il cui tiro deviato da Barella finisce in corner.

72' - Cross di Neres, Onana esce e anticipa in presa alta Ramos.

69' - Dumfries atterrato da Rafa Silva, i giocatori dell'Inter quasi chiamano l'intervento di Oliver mettendo palla fuori.

66' - Mkhitaryan sciupa un'ottima chance per il 2-0: Barella serve Correa che avanza e mette in mezzo per l'armeno che colpisce Vlachodimos.

64' - Schmidt si gioca la carta David Neres, che rileva Florentino.

62' - Inzaghi opera tre cambi: via le punte, con Lukaku e Correa che rilevano Dzeko e Lautaro, e Gosens che entra al posto di Dimarco.

59' - Benfica incattivito dal gol nerazzurro, Chiquinho arriva sul cross da sinistra colpendo male.

55' - Incredibile azione del Benfica, flipper a zero metri sul pallone di Joao Mario che viene colpito forse da Bastoni dopo salvataggio su Dumfries. Il difensore colpisce Goncalo Ramos, Var che vuole vederci chiaro ma poi dice che è tutto ok.

IL GOL DI BARELLA: Bravissimo Bastoni che riceve palla da Acerbi, si prende il campo a disposizione e mette in mezzo un pallone fantastico dove a saltare sono pronti in quattro. Arriva Barella, che di certo non è una pertica, ma di testa la mette lì dove Vlachodimos deve vedere rassegnato la palla entrare.

51' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRR!!! NICOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO BAAAAAAAAAAAAAAAAAREEEEEEEEEEEEEEEEEELLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

50' - Cartellino giallo per Marcelo Brozovic che ferma la ripartenza di Rafa Silva.

49' - Rimessa che l'assistente dà all'Inter ma viene cambiata da Oliver che ravvisa l'ultimo tocco di Bastoni.

47' - Avvio feroce del Benfica, Dimarco spazza via su cross di Grimaldo.