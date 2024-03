Viste le contemporanee assenze di Lionel Messi e Paulo Dybala, Lionel Scaloni, ct della Nazionale argentina, ha in mente un progetto nuovo per l'attacco in vista delle amichevoli contro El Salvador e Costa Rica. Al centro del piano del tecnico c'è Lautaro Martinez, destinato a prendersi le chiavi della prima linea della Seleccion; a fargli compagnia per comporre un tandem per certi versi inedito potrebbe esserci Julian Alvarez, la punta del Manchester City che ha preso il posto proprio del Toro nelle gerarchie dell'ex Atalanta e Lazio nel vittorioso Mondiale in Qatar.

Alvarez e Martinez hanno giocato insieme in appena sei partite negli ultimi tre anni: contro Cile e Bolivia nel 2021; contro Giamaica e Arabia Saudita nel 2022 e contro Paraguay e Uruguay l'anno scorso. In queste partite hanno condiviso 229 minuti con un solo assist di Lautaro per il Ragno in occasione della sfida contro i Reggae Boys. Non vengono al momento escluse, riporta TyC Sports, anche le soluzioni Alejandro Garnacho e Nico Gonzalez ad affiancare uno dei due.

