Materazzi: “Scudetto, Inter come la Juve fino a due anni fa. Bastoni? Mi piace moltissimo”

Matrix alla Gazzetta dello Sport: "Mourinho alla Roma? Effetto strano"

A margine dell'evento 'Euro 2020, i campioni siamo noi', tenutosi a Trento in occasione del 'Festival dello Sport', Marco Materazzi si è soffermato con i colleghi della Gazzetta dello Sport per parlare di vari argomenti. Ecco le parole di Matrix:

"Io ho sempre detto, come mi succedeva fino a due anni fa quando parlavo della Juve: l'Inter è favorita perché è campione d'Italia. Poi ci sono squadre che stanno crescendo come il Milan, che non è un fuoco di paglia: sono ben guidati da un allenatore capace e da un 'nonno' come Ibrahimovic che sta dimostrando di essere al top. E' un bel campionato, ci sarà da divertirsi".