Materazzi: “L’Inter un sogno. Auguro a Bastoni e Barella di vincere il mondiale”

Matrix si racconta nel MatchDay Programme dell'Inter: "La rete più bella, quella che davvero sognavo da piccolo, è quella di rovesciata contro il Messina"

C'è anche Marco Materazzi tra i protagonisti del MatchDay Programme dell'Inter a poche ore da Inter-Napoli. Matrix parte dai due gioielli nerazzurri, Alessandro Bastoni e Nicolò Barella : "Quando vedo Bastoni e Barella con la maglia dell'Italia penso che sia una cosa bellissima per l'Inter, che ha due ragazzi così vestiti di azzurro a rappresentare il nostro paese. Con Bastoni, che indossa il mio 23 nazionale, scherzo spesso: è più bravo di me nei lanci lunghi, con quel sinistro, è il mio degno erede! Auguro entrambi di andare al mondiale e possibilmente vincerlo ".

L'ex difensore riapre poi il cassetto dei ricordi: "I ricordi che mi legano all'Inter e a San Siro sono tanti e giocare qui è stata la realizzazione di un sogno. In tante occasioni il pubblico nerazzurro è stato speciale, ma durante la semifinale di Champions del 2003 contro il Milan si trasformò completamente: raramente ho percepito uno stadio così vibrante, fu indimenticabile. Peccato per il risultato. Un'altra giornata indimenticabile full tra due la Sampdoria, che spinta dei tifosi - ricorda Materazzi -. Ho segnato tanti gol belli con la maglia dell'Inter e ognuno è stato speciale. Il rigore a Siena ci ha dato lo scudetto, ho fatto gol nel derby contro il Milan, ho messo la palla all'incrocio punizione contro il Modena: un gol bellissimo. Ma la rete più bella, quella che davvero sognavo da piccolo, è quella di rovesciata contro il Messina. Ci pensi e dici: ho segnato in rovesciata a San Siro, spettacolo".