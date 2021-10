Materazzi: “Le lacrime del 5/5? Siamo ripartiti di slancio arrivando al Triplete”

Matrix a SportMediaset: "Inzaghi andando all'Inter è uscito dalla sua comfort zone. Bastoni? Personalità e piedi incredibili"

Intervistato da SportMediaset, Marco Materazzi ha ripensato alle lacrime che versò in campo durante il famoso Lazio-Inter del 5 maggio 2002: "Dopo quella sconfitta siamo ripartiti di slancio e abbiamo costruito, anno dopo anno, qualcosa di importante. Quello fu il mio primo anno in nerazzurro, poi l'ultimo sapete tutti come andò a finire", dice Matrix riferendosi alla conquista del leggendario Triplete nel 2010.