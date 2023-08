Joaquin Correa ha parlato oggi in conferenza stampa presentandosi al Marsiglia e ai suoi nuovi tifosi. L'attaccante argentino ha lasciato l'Inter con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligatorio al verificarsi di alcune condizioni, come la qualificazione della squadra francese alla prossima edizione di Champions League.

"Volevo davvero venire qui, ho parlato della squadra con alcuni connazionali come Ocampos e Balerdi. Sono molto motivato e non vedo l'ora di assaporare il fervore marsigliese. Sono pronto, mi sono sentito bene sin dalla preparazione precampionato fatta con l'Inter. Voglio lottare per i nostri obiettivi - le sue parole -. ll posto in cui mi trovo meglio? Esterno sinistro, anche se mi piace giocare pure da seconda punta. Ora è da un po' che non gioco a sinistra, se non in Nazionale, ma sono sicuro che potrò mostrare le mie qualità".

"Non c'è troppo bisogno di presentare una realtà come l'OM - ha aggiunto -. Tutti conoscono la reputazione del club, il calore dei suoi tifosi. Europa League? Per questo gruppo è un grande prospettiva, faremo il necessario per essere protagonisti all'interno di una competizione tanto difficile. Vengo da una stagione che non è andata come previsto, arrivo qui per l'ambizione che c'è e cercherò di contribuire e aiutare il Marsiglia. In Argentina abbiamo poi tanti giocatori passati in Francia e l'OM lì è un club molto seguito, considerato tra i più grandi d'Europa. Come tifosi e passione, sono simili".