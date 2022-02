Marotta: “Zhang più passionale? Ho la fortuna di lavorare con proprietà lungimiranti”

L'ad sport dell'Inter ricorda Zamparini: "L'ho conosciuto come amico prima ancora che come presidente"

L'ad sport dell'Inter Beppe Marotta ha affidato ai microfoni di Telelombardia il suo ricordo di Maurizio Zamparini, ex presidente di Palermo e Venezia col quale lavorò in laguna negli anni '90, scomparso quest'oggi. Queste le sue parole raccolte da Calciomercato.com: "Sono dispiaciuto perché l’ho conosciuto come amico prima ancora che come presidente. L’ho stimolato io a comprare il Venezia. Ho trascorso con lui 5 anni bellissimi, pieni di carica emotiva e terminati con la promozione. Lo ricordo con stima e ammirazione .I campioni che ha preso? Ha avuto anche uno zoccolo duro della nazionale del 2006, Toni, Zaccardo, Barzagli, Grosso. Era un fine intenditore"