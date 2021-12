Marotta sui debiti dei club di A: “La Lega non ha potere. Le inchieste? Purtroppo…”

L'ad dell'Inter intercettato da Report a margine dell'assemblea di Lega: "Stesse difficoltà che ci sono in tutte le aziende"

Intercettato dall'inviato della trasmissione di Rai 3 'Report' a margine dell'assemblea di Lega svoltasi il 16 dicembre a Milano, Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter e consigliere dell'organo massimo che gestisce il calcio italiano, ha risposto sui debiti delle squadre di Serie A, a domanda se la Lega debba fare qualcosa e controllare meglio la situazione dei vari club: "La Lega non ha potere. È la Federazione che ha più poteri. Però sono le stesse difficoltà che ci sono in tutte le aziende". Il giornalista incalza l'ad sull'elevato numero di inchieste, mentre Marotta allontanandosi allarga le braccia: "Purtroppo...". La puntata dedicata al momento di difficoltà delle società italiane andrà in onda lunedì alle 21:20.