Marotta: “Se servisse, siamo pronti a farci uno o due regali a gennaio”

L'a.d. dell'Inter non esclude altri colpi e annuncia: "La prossima settimana ci vedremo per il rinnovo di Brozovic"

"Crediamo nella scudetto numero 20 e faremo di tutto per arrivarci". Parole e musica di Beppe Marotta, protagonista ieri al 'Festival dello Sport' di Trento. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi propone altre dichiarazioni dell'amministratore delegato dell'Inter, che non esclude nuovi innesti sul mercato: "Se servisse, siamo pronti a intervenire a gennaio e a farci uno o due regali, vogliamo supportare Inzaghi nella rincorsa della seconda stella, ma senza mai perdere di vista le esigenze di bilancio - precisa il dirigente varesino -. Non possiamo spendere, ma si può lavorare di fantasia. Con Sanchez parleremo a tempo debito, ma tra una decina di giorni annunceremo il rinnovo di Lautaro, pietra angolare dell’Inter del futuro che vogliamo assolutamente trattenere. E la prossima settimana ci vedremo pure per Brozovic: anche su questo fronte siamo molto fiduciosi".