Marotta: “Pif? Zhang mi ha assicurato che vuole restare all’Inter. Allegri un volpone”

L'ad nerazzurro: "Noi favoriti? Non lo so, ma dobbiamo onorare il ruolo di campioni"

Partita mai banale, quella tra Inter e Juventus, ancor più per lui visti i suoi trascorsi. Beppe Marotta , ad sport dei nerazzurri, arriva ai microfoni di DAZN per presentare l'importantissimo match di questa sera, con un passaggio dedicato anche alle questioni societarie"

Commento sulle parole di Allegri che vede l'Inter favorita per lo Scudetto, è un merito al lavoro estivo?

"Allegri ha acquisito di essere un volpone e un grande allenatore. Non so se siamo favoriti, però dobbiamo onorare il ruolo di campioni".

Come vede l'Inter nel mercato invernale e nel futuro, viste anche le circostanze?

"Voglio sottolineare come il nostro lavoro sia lavoro di team, quindi voglio portare la vostra attenzione anche a Piero Ausilio, Dario Baccin e tutte le componenti societarie. Avevamo l'obiettivo importante di mettere in sicurezza il club e abbiamo dovuto cedere dei giocatori importanti, ma lavorando con fantasia siamo riusciti a sostituirli degnamente. Oggi il gioco del calcio è gioco di squadra, non è il singolo che ti fa vincere ma la squadra e l'allenatore. Noi lavoriamo rafforzando questo concetto".