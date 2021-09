Marotta: “Per il rinnovo di Lautaro siamo a buon punto, così come per gli altri”

L'AD sport nerazzurro fa il punto sul mercato analizzando anche le travagliate settimane di mercato

Intercettato da Sky Sport in un evento a Forlì, Beppe Marotta commenta brevemente gli ultimi infuocati mesi di mercato che hanno visto protagonista l'Inter dopo i numerosi addii: "Abbiamo dovuto veramente agire in modo molto veloce davanti a delle problematiche che si sono create, ma fa parte del gioco - dice l'AD nerazzurro -. Se alle spalle di una squadra che va in campo c’è una squadra forte dietro le quinte, evidentemente anche il grande problema diventa piccolo. Ho dei collaboratori come Ausilio e Baccin molto forti e siamo riusciti a compattare un ambiente che magari agli altri sembrava essere al limite del disfattismo".