Marotta: “Ottavi primo obiettivo stagionale. Altri rinnovi? Sono ottimista”

Le dichiarazioni dell'a.d. Sport interista nel'immediata vigilia del decisivo match di Champions al Meazza

"Noi offriamo ai nostri calciatori un club appetito da tanti loro colleghi, ingredienti che non si trovano facilmente in altre società. E i nostri giocatori l'hanno capito, per cui sono ottimista sui rinnovi. L'abbiamo fatto con Barella e Lautaro, e penso proseguiremo anche con gli altri".

In arrivo solo parametri zero oppure no? Con due inserimenti giusti, questa squadra può dominare il campionato per qualche anno...