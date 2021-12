Marotta: “Inzaghi punto di riferimento. Andare avanti in UCL? Ci sono i presupposti”

L'ad sport del club nerazzurro: "Siamo contenti e orgogliosi del tecnico, e lui è orgoglioso di rappresentare l'Inter"

"Credo che i presupposti ci siano tutti. Penso che innanzitutto la Champions è torneo e non un campionato e quindi ci sono circostanze favorevoli che in determinati momenti ti possono aiutare. Poi c'è il fatto che questo gruppo ha acquisito una certa conoscenza del torneo ed è più sicuro di sé. Il solco tracciato dagli allenatori precedenti è stato utile ad Inzaghi, e ora questi ragazzi hanno l'orgoglio di aver avuto questa vetrina. Ora c'è da fare la risalita per riportare l'Inter dove è sempre stata in Europa".