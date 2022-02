Marotta: “Gosens, ringraziamo la proprietà. Brozovic, tutti vogliamo il rinnovo”

L'ad sport nerazzurro: "Spallata al Milan? Ci sono ancora 15 partite, sarà una giornata interlocutoria"

Un derby che può voler dire tantissimo per l'Inter quello di questa sera a San Siro contro il Milan. L'ad sport del club nerazzurro Beppe Marotta, intervistato da DAZN per la consueta presentazione del match, non nasconde il peso specifico di questa stracittadina. Nelle sue parole, anche una disamina delle questioni legate ai rinnovi: