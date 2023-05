Insignito del diploma dell'onoreficenza di Cavaliere della Repubblica italiana, il CEO Sport dell'Inter Giuseppe Marotta ha così commentato l'importantissimo titolo da poco ricevuto presso la sala Verdi del Conservatorio di Musica 'Giuseppe Verdi' di Milano, conferito per iniziativa del Presidente della Repubblica: "Questo riconoscimento mi è molto gradito e rappresenta il coronamento dei miei oltre 40 anni di carriera. Sono molto orgoglioso di riceverlo e colgo l’occasione per ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine e hanno lavorato con me in tutti questi anni".

