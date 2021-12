Marotta: “Decreto Crescita? Norma fondamentale, abolirlo è discriminatorio”

Le parole dell'amministratore delegato nerazzurro sull'emendamento presentato dal senatore Pd, Tommaso Nannicini

“Per di più il regime degli impatriati di cui fruiscono i calciatori trova applicazione anche ad altri sportivi professionisti, come ad esempio allenatori e giocatori di basket, e pertanto non sarebbe neppure corretto parlare di un’agevolazione fiscale specifica del settore calcio - aggiunge Marotta -. Per i calciatori professionisti la detassazione è pari al 50 per cento e ha dunque una portata addirittura ridotta rispetto alle altre categorie di lavoratori (che fruiscono di una detassazione pari al 70 per cento o, in alcuni casi, addirittura al 90 per cento). Ogni giorno, nelle sedi più rilevanti, lavoriamo per far sì che il campionato italiano torni quanto meno ad essere competitivo con le più importanti leghe europee che da tempo ci hanno surclassato in termini di attrattività e di ricavi. L’eliminazione del regime previsto per i calciatori professionisti presenterebbe profili di incostituzionalità in quanto i professionisti dello sport sarebbero l’unica categoria di lavoratori dipendenti esclusi dal regime fiscale che agevola i rientri dall’estero e come tali subirebbe una discriminazione”.