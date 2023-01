Poco prima del fischio d'inizio di Inter-Parma, ottavo di finale di Coppa Italia, Beppe Marotta si sofferma per affrontare i temi caldi in casa nerazzurra ai microfoni di Sport Mediaset. "La Coppa Italia si sa che è una competizione molto affascinante a cui i grandi club credono molto, per cui questa sera non bisogna assolutamente sottovalutare l’avversario e cercare assolutamente di passare il turno", dice l'ad interista.

Poi c’è il Milan e il primo trofeo in palio della stagione.

"Anche quello è un trofeo e una finale ricca di contenuti, affascinante e inedita che manca da tanti anni. Non si gioca in Italia, ma il contesto televisivo c’è e spero che sia una bella partita e un bello spot per il nostro movimento calcistico".

Sei ancora un po’ arrabbiato per quello che è successo sabato?

"Sono amareggiato perché quel gol regolare avrebbe consentito a noi di vincere. Poi sbagliano i giocatori, sbagliano i dirigenti e gli allenatori, quindi mi sembra giusto e umano che sbagli anche l’arbitro".