Marotta: “Bologna-Inter 0-3 a tavolino? Non abbiamo gli elementi. Ora nuovo protocollo”

Le parole dell'ad nerazzurro a Sky Sport

Prima di Bologna-Inter, partita fantasma per via dell'impossibilità di presentarsi al Dall'Ara dei felsinei su disposizione dell'Asl locale, Beppe Marotta si sofferma ai microfoni di Sky Sport per parlare della situazione paradossale che sta vivendo la Serie A nel primo turno del girone di ritorno. Ecco le sue parole: "L'obiettivo è tutelare la salute di tutti, cittadini e tesserati. Si è appena concluso un Consiglio di Lega, abbiamo redatto un nuovo protocollo e ci sarà un comunicato a breve. Siamo in uno scenario di confusione, abbiamo dei rinvii, delle prese di posizione di Asl che decidono e assistiamo a cose anomale come quella del Verona che va a La Spezia con dieci positivi, mentre altre squadre sono state fermate con meno positività. Manca chiarezza, una linea guida, l'obiettivo è avere un confronto con il ministero dello Sport per far sì che ci sia una decisione chiara. Il campionato ora ne risente sicuramente".