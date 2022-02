Marotta: “Analizzeremo il referto, ma le squalifiche non devono essere un alibi”

Le parole dell'ad nerazzurro a Sport Mediaset prima di Inter-Roma

A pochi minuti dal fischio d'inizio del quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Roma, l'ad nerazzurro Beppe Marotta si sofferma per un'analisi ai microfoni di Sport Mediaset partendo da un possibile ricorso per le squalifiche di Simone Inzaghi e Alessandro Bastoni: "Non entro nel merito perché sono valutazioni che toccano al giudice sportivo in base al referto dell’arbitro, dell’assistente in questo caso - esordisce il dirigente varesino -. Al massimo posso analizzare la congruità ma ci rimettiamo a un’attenta valutazione che sarà fatta domani, quando decideremo cosa fare. Ma questo non deve rappresentare un alibi per noi, abbiamo perso e dobbiamo avere la consapevolezza di farne tesoro, di dare una giusta lettura alla partita, di pensare al presente che è quello di stasera e al futuro che è quello di Napoli, con il piglio giusto, con la voglia di raggiungere i traguardi. Ricorso per le squalifiche? Con l’avvocato Cappellini analizzeremo bene il referto e valuteremo. Sicuramente dobbiamo essere ancora più bravi nel gestire i momenti di sconforto come quelli capitati a fine partita. Dobbiamo migliorarci e questo è l’obiettivo. C’è il giusto rammarico per la sconfitta immeritata nel derby. Ma dobbiamo voltare pagina per affrontare questa gara contro la Roma, in una competizione a cui teniamo molto".